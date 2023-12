El agua de Maro, declarada no apta para el consumo al detectarse "exceso de radiactividad natural"

El Servicio Municipal de Agua de Nerja ha informado de que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Málaga, ha emitido este viernes una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de Maro, en Nerja, tras detectarse "exceso de radiactividad natural en los últimos análisis" realizados por la empresa Aguas de Narixa. Esta restricción solo afecta a Maro y no al resto de la localidad, pues es solo el agua del manantial de Maro la que presenta el problema. La pedanía se ve afectada, al abastecerse únicamente del agua de este manantial, mientras que el resto del municipio recibe agua de otras fuentes de suministro, por lo que el abastecimiento en este caso es seguro. De acuerdo con las instrucciones de la autoridad sanitaria, el agua de Maro no podrá utilizarse para beber ni como ingrediente para la preparación de alimentos. Sin embargo, sí se puede emplear para la limpieza o para el aseo personal.

La radiactividad detectada tiene, según el Servicio Municipal de Agua de Nerja, "causas naturales", provocada, precisa, por la radiación que emiten determinados minerales naturales presentes en la roca y el suelo por los que discurre el agua subterránea del manantial de Maro. "Probablemente, el bajo nivel de los acuíferos haya influido en el aumento de estos niveles de radiactividad natural", recoge el comunicado difundido. La calificación como no apta para consumo se mantendrá hasta que los niveles detectados estén por debajo de los límites legales que marca el Real Decreto 03/2023, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, y la autoridad sanitaria permita el levantamiento de esta alerta, circunstancia que será comunicada cuando tal hecho ocurra. El Ayuntamiento de Nerja y Aguas de Narixa están analizando posibles soluciones técnicas para poder conectar esta zona a otras fuentes de suministro lo antes posible. De igual modo, Aguas de Narixa suministrará gratuitamente a los vecinos afectados agua apta para consumo durante el periodo en que se mantenga la restricción. El reparto de botellas, que comenzará esta misma tarde, por las calles de Maro. Además, se podrán recoger garrafas de agua en el Hogar y Centro Social en horario de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00.

Ubicaciones y horarios para el reparto de agua

El reparto de agua se realizará en estas ubicaciones y horarios de forma diaria mientras dure la incidencia, aunque estos horarios y ubicaciones podrían modificarse en los próximos días en función de la evolución del servicio, lo que sería convenientemente comunicado a los afectados. Se entregará una garrafa de 5 litros de agua por persona y día, teniendo en cuenta que esta agua es solo para beber y cocinar, ya que para el resto de los usos se puede seguir empleando la del grifo. Para cualquier aclaración o información adicional que precisen, pueden dirigirse a la oficina de Aguas de Narixa en horario de 09:00 a 13:00 o llamar al número gratuito de Aguas de Narixa en el teléfono: 900 813 810, que está disponible las 24 horas todos los días de la semana.