El pregonero de la Semana Santa de Ojén de 2020, Salvador de la Peña, ha vivido con “resignación” la suspensión de la Semana Santa y la cancelación de los desfiles procesionales por el estado de alarma. Perteneciente al mundo cofrade desde su niñez, este periodista jubilado de Radio Nacional de España y presidente emérito de la Agrupación de Cofradías de Marbella, atendió a Málaga Hoy para contar cómo ha vivido esta semana de Pasión en confinamiento obligado por la pandemia de coronavirus.

-¿Cómo lleva la cuarentena?

La cosa es mentalizarse como intenté hacer desde un primer momento, de manera que no me afectase psicológicamente. Yo estoy solo, y por lo tanto, siempre es más complicado llevar tantas horas sin salir de casa. Al mentalizarme de la que se nos venía encima, aunque con un poco de retraso, dedico el tiempo a leer, ver la televisión, caminar dentro de casa y a orar porque son momentos complicados y difíciles.

-Ha sido una Semana santa distinta...

Una cosa es que no salgan los desfiles procesionales por una causa como la lluvia, que ha pasado en varias ocasiones, y otra es saber de antemano que tú no vas a salir con tu hermandad por las calles de tu ciudad, sobre todo en nuestra Málaga, que es un lugar en el que por excelencia cualquier pueblo por pequeño que sea tiene sus desfiles procesionales. Me he mentalizado y he vivido más en el interior. En cuanto al tema de la iglesia, afortunadamente el párroco de la Encarnación, Don José López Solórzano, a unos grupos de personas nos envía cada día una reflexión de la Semana Santa que ayuda bastante.

-Usted iba a ser el pregonero de la Semana Santa de Ojén, ¿Cómo abordó la suspensión de los actos?

Es lo que marcan las órdenes que se han dado por Sanidad y por el Gobierno y hay que aceptarlo. Yo ya me lo temía. A parte, se tenía que avisar a los saeteros que iban a cantar a lo largo del pregón y al pregonero del año anterior, que era el que iba a presentarme. No estoy frustrado, ya que me dijeron que ese pregón era para 2021. Lo vi bien.

-¿Introducirá nuevos elementos?

-Un pregón vale para una hermandad o cofradía y puedes cambiar la fecha, diré que hace 23 años desde que di el pregón en Ojén. Quizás hablaré de la situación y de por qué se aplazó la Semana Santa, explicar a nivel personal qué supuso el aplazamiento por Covid-19.

-¿En qué estado de elaboración tenía el texto?

-Iba a dar el pregón el 28 de marzo y lo terminé casi 15 días antes. Tenía previsto un viaje y quería tenerlo antes de irme. Desde que me lo propusieron, he ido anotando cosas, luego la recopilación de temas y al final lo hice.

-Usted tiene una relación muy estrecha con Ojén…

-En la Feria de Ojén, por el Patrón San Dionisio, yo presento todos los años los actos de coronación y soy el pregonero, llevo casi 40 años. También llevo 44 presentando el festival de flamenco ‘Castillo del cante', conozco el pueblo.

-¿Cómo ha vivido Ojén esta Semana de Pasión?

-Hay varios fotógrafos que han hecho montajes fotográficos y los han publicado en redes. Ojén tiene solo una cofradía, la Hermandad de Jesús y María, que procesiona el Domingo de Ramos, el Jueves y el Viernes Santos y el Domingo de Resurrección. Creo que lo tenía ya casi asumido antes de recibir la nota del Obispado de Málaga, sabía lo que iba a pasar.

-También es miembro de la Hermandad del Cristo del Amor, Virgen de la Caridad y San Juan Bautista de Marbella, ¿Cuál es el sentir del mundo cofrade?

-Yo he hablado con varios hermanos mayores de las juntas de gobierno de las hermandades de mi zona y casi con lágrimas en los ojos, porque se los noto en el timbre de voz, el que se ha venido abajo todo el esfuerzo hecho, pero con resignación. Yo les he transmitido a ellos mi resignación y ellos lo han visto de esa forma y hay que seguir adelante.

-¿Qué mensaje lanza a los cofrades?

-Yo les diría a los cofrades que el momento que estamos viviendo es pasajero, que no se preocupen porque el año que viene lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Esto vuela, que todo lo que han hecho lo tengan en el corazón para el año que viene.