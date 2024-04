Buscan a un preso que se fugó del Centro de Inserción Social de Málaga tras saltar la valla del aparcamiento

Las fuerzas y cuerpos de seguridad buscan a un preso que la semana pasada se fugó del Centro de Inserción Social de Málaga tras saltar la valla del aparcamiento, según han confirmado desde Instituciones Penitenciarias. La huida se produjo hacia las 9 de la mañana del pasado viernes 5 de abril después de que el reo regresara la noche antes "con normalidad" para pernoctar en las instalaciones.

El recluso que, supuestamente, protagonizó la fuga estaba clasificado en régimen de tercer grado, ha adelantado la Cadena Ser. El día de autos estaba previsto que abandonara el centro para acudir a un curso de formación. La salida se suspendió y así se lo comunicó uno de los educadores. Pero el interno no reaccionó como esperaban. La investigación apunta, indicaron otras fuentes próximas al caso consultadas por este periódico, a que "aprovechó que los funcionarios encargados de la vigilancia estaban en otras actividades" para subir a un edificio y huir. "No hay ningún medio físico que lo impida. Saltó una cancela de unos 2 metros de alto que da acceso a los vehículos y se marchó", precisan.

Lo pudo hacer, resaltan las mismas fuentes, "con relativa facilidad porque el CIS no está pensado para retener a las personas sino que es un centro para residir". Los trabajadores se percataron de la fuga, pero no pudieron reaccionar a tiempo "porque no hay ninguna barrera física" que lo impida.

Abortan un intento de fuga en la cárcel de Alhaurín

El pasado año, funcionarios de prisiones de la prisión de Alhaurín De la Torre abortaron un posible intento de fuga por parte de un recluso de origen letón al que le constaba una orden de búsqueda y captura en su país de origen, además de poseer múltiples identidades.

Un trabajador descubrió que el preso, que se encontraba en segundo grado, había recibido en una carta hasta tres fotos aéreas del centro penitenciario, lo que hizo saltar todas las alarmas. Fue entonces cuando el funcionario del módulo avisó al jefe de servicio y averiguaron que el reo había mantenido conversaciones sobre cómo poder escapar del lugar.

El reo fue entonces separado del resto de la población reclusa y trasladado al módulo 7, que se corresponde con el departamento de aislamiento, según informaron entonces desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), al tiempo que destacaron "la dificultad y peligrosidad" de este Centro Penitenciario debido a la cantidad de internos que pertenecen a bandas criminales o están relacionadas con el crimen organizado.

Desde el colectivo enfatizaron la profesionalidad de los funcionarios "a pesar de los pocos medios y el poco reconocimiento".