Una granizada sorprende a los conductores en Cartajima

La esperada lluvia comenzó a llegar este miércoles a la Serranía de Ronda, aunque no ha sido hasta este jueves cuando comenzó a hacerlo con una mayor intensidad sobre la totalidad de la comarca.

Desde el inicio del día han sido diversos los puntos en los que el granizo se dejó ver, aunque ha sido en la localidad de Cartajima en la que se ha producido una importante granizada que ha cubierto la carretera que conduce a la localidad totalmente de blanco ocasionado algunos problemas para circular y sorprendiendo a los conductores. Una imagen que fue recogida por diferentes conductores a los que los granizos les sorprendiendo cuando se dirigían hacia la localidad.

No obstante, según explica el alcalde de Cartajima, Francisco Benítez, dentro del casco urbano y en las zonas de cultivo los granizos, aunque de un tamaño considerable, no llegaron a tener mucha intensidad, por lo que no creen que pudiesen ocasionar daños de consideración.

Mientras tanto, en otras zonas del Valle del Genal también llueve con intensidad, como es el caso del Genalguacil, localidad en la que sí existen diversas zonas de cultivos de cerezas, aunque hasta el momento el granizo no llegó a afectarles.

“Está lloviendo con bastante fuerza, pero hasta el momento no tenemos constancia de daños”, comenta el alcalde del municipio, Miguel Herrera.

Por su parte, en Ronda también lleva lloviendo desde esta pasada noche, aunque, al igual que en otras localidades de a zona, lo hace de forma moderada y no está provocando problemas en la actualidad. Eso sí, los grupos de turistas han tenido que recurrir a las tiendas para comprar chubasqueros y paraguas, y es que muchos de ellos habían iniciado la visita con ropa de verano.

La Serranía se encuentra en aviso amarillo ante la posibilidad de que se registren lluvias intensas, aunque hasta el momento lo hacen sin ocasionar problemas de especial relevancia. Además, está previsto que pueda continuar lloviendo durante las próximas horas, por lo que se pide extremar la precaución, en especial, si se tiene que circular por las carreteras de la zona o cruzar ríos.