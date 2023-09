El histórico internado de Campillos cierra sus puertas

El famoso internado de Campillos es ya parte de la historia. El colegio San José no pudo reiniciar sus clases al no encontrar un comprador dispuesto a realizar las inversiones necesarias y hacerse cargo de las deudas que arrastraba para que su labor educativa pudiese mantenerse, por lo que ha tenido que cerrar

Aunque el equipo educativo y los trabajadores mantuvieron la esperanza de que pudiese aparecer en el último momento un inversor interesado no fue así y las puertas para recibir a los alumnos en el nuevo curso no se han abierto, aunque se habían realizado pre-matriculaciones en el mismo. Eso sí, los alumnos tenían que elegir un segundo centro por si, como ocurrió, no se retomaban las clases en este colegio.

Termina así, al menos de momento, la historia de uno de los centros educativos más famosos de España y que era reconocido en sus inicios por emplear mano dura con alumnos que desatendían su formación. Numerosos personajes famosos de la sociedad española han pasado por estas aulas que ya permanecen apagadas y sin el bullicio habitual de los inicios del curso.

La historia del colegio San José de Campillos se remonta a principios de los años 50, cuando los hermanos Macías García comenzaron a impartir educación a jóvenes de familias acomodadas en sus casas. Con el tiempo, este proyecto evolucionó y dio lugar a la creación de la sociedad Promasa. Posteriormente, un grupo de educadores adquirió la compañía para salvarla de lo que parecía su desaparición y que administró el centro hasta estos momentos.

Durante el siglo XX, el Colegio San José de Campillos se convirtió en uno de los internados más importantes y en su época de mayor esplendor llegó a contar con 2.000 alumnos, dando trabajo a una parte importante de la población del municipio.

Un cierre que también supone que las aproximadamente 30 familias que dependían del colegio tengan que emprender ahora un nuevo camino que, como reconocía la que fue directora durante el último año, será un proceso complicado para algunos de ellos, en especial, para los más mayores.

El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, lamentó la pérdida de la actividad en el colegio y de los treinta empleos que existían, señalando que "hemos perdido una institución de referencia".

El regidor, que fue alumno del colegio, aseguró que a pesar de que era una noticia que se venía rumoreando desde hace tiempo "ha sido un golpe", un sentir que cree que tiene la inmensa mayoría de los vecinos.

Gómez mostró su esperanza de que pueda llegar a recuperarse la actividad en el mismo, ya que, según dijo "desde el Ayuntamiento seguimos pensando que es un sitio idóneo para la formación, esperemos que se pueda recuperar".

Además, recordó la importancia que este colegio tuvo en la localidad durante su más de medio siglo de historia en el que fue un motor económico de la localidad.