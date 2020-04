La página web del Caminito del Rey recibe casi 9,5 millones de visitas en sus cinco años

La página web del Caminito del Rey (caminitodelrey.info) ha recibido casi 9,5 millones de visitas en sus cinco años de funcionamiento por parte de 5,8 millones de visitantes diferentes, según se refleja en un análisis realizado por la empresa Turismo y Planificación Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga. Un tercio de las consultas se realizan desde fuera de España y el 66% de las visitas se efectúa a través de móviles y tabletas.

El estudio hace un análisis pormenorizado del uso del portal del Caminito del Rey desde que se puso en marcha el 22 de febrero de 2015 hasta el 22 de febrero de este año. En el informe se analizan exclusivamente las visitas realizadas al portal turístico, quedando fuera de su alcance las visitas realizadas a la central de reservas (reservas.caminitodelrey.info).

El diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, Cristóbal Ortega, ha destacado que el éxito del Caminito del Rey se refleja en los datos que ofrece el análisis de su portal, que incluye datos demográficos de los visitantes y de su interés por la web, el tipo de visita que se realiza y su duración, así como los dispositivos y navegadores usados y las páginas de origen de la visita.

El nuevo tour virtual del Caminito del Rey en 360º, que incluye 40 lugares destacados de su recorrido, se convertirá, además, en un gran aliciente para muchas personas interesadas en el paraje, por lo que se espera un importante aumento del número de accesos a la web.

Además del alto número de visitantes a la web en estos cinco años y de que un tercio acceden desde el extranjero, un factor destacado es que el 38% son recurrentes, es decir, han vuelto al menos una segunda vez al portal.

"Este dato --ha añadido-- es importante, ya que indica el interés de los visitantes por la información que ofrecemos en el portal, que vamos enriqueciendo con nuevas aportaciones, como información de interés, imágenes, vídeos y, a partir de ahora, el tour 360º".

Hasta 1.200 personas a la vez

Respecto al número de visitas al portal, durante los dos primeros meses llegó a haber picos de hasta 1.200 personas accediendo al mismo instante, con 40.000 visitas diarias. Después, los flujos han sido más estables y vuelven a subir en los momentos en los que se ponen a la venta las entradas.

En estos cinco años de funcionamiento, ha habido una media diaria de 5.175 accesos al portal y, en total, se han visitado 30,6 millones de páginas, con un tiempo medio de consulta de tres minutos y medio. Las más visitadas son la portada, la preparación de la visita, información del Caminito, imágenes y avisos e incidencias.

También, como dato importante, el porcentaje de rebote (sesiones en las que el usuario abandona la página de entrada sin interactuar con ella) es muy bueno, de solo el 25,52 por ciento, lo que indica que el 75 por ciento los visitantes continúan visitando el portal tras ver la primera página.

Perfil de visitantes

En cuanto al perfil de los visitantes de la web en estos cinco años, es levemente mayor el número de mujeres (55%) que de hombres (45%) y el 56% de quienes acceden tienen menos de 44 años. En los primeros meses de la puesta en marcha del portal, más del 92 por ciento de las visitas eran nacionales y sólo un ocho por ciento internacional, pero esta distribución ha ido cambiando sustancialmente.

Ahora, como media, el 66 por ciento son nacionales (tienen como origen principalmente Málaga, Madrid, Sevilla y Barcelona) y un tercio de los accesos se hacen desde el extranjero, destacando Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Bélgica, Portugal, Italia, Dinamarca, Suecia y Finlandia.

Respecto a la tecnología de acceso de los visitantes, la gran mayoría (un 55%) utilizan Chrome como navegador, en línea con la tendencia general del resto de portales, y le sigue Safari (24%).

Por lo que se refiere al sistema operativo empleado por los visitantes, un 39 por ciento usan Android, seguido por Windows (32%) como sistema más utilizado desde ordenadores de escritorio y de iOS (23%) como sistema de dispositivos Apple.

El portal del Caminito del Rey fue diseñado desde el principio pensando en su versión móvil para luego ser adaptado a una versión de escritorio. Esto se ve reflejado en las visitas, ya que el 66,24 por ciento de los accesos se efectúan desde teléfonos móviles o tabletas.

Acceso

En cuanto a la forma en la que las personas interesadas llegan a la web, el 68 por ciento de las visitas acceden a través de Google. En este sentido, el portal está perfectamente posicionado, ocupando el primer lugar en las búsquedas relacionadas. La web ha conseguido un buen posicionamiento a pesar de que hay dominios mucho más antiguos que incluyen contenidos sobre el Caminito desde hace años.

Cuando la entrada es directa (un 22% de accesos), es decir cuando se teclea de forma directa en el navegador o se enlaza desde una aplicación que no es un navegador, en un 44 por ciento el enlace directo es a la portada española, seguido de un 17 por ciento de la versión inglesa, cuatro por ciento de la versión alemana y menos de un tres por ciento a la versión francesa.

Por su parte, el tráfico de referencia, que proviene de otra web, alcanza el ocho por ciento e incluye enlaces de más de 50 medios de comunicación y agencias de prensa nacionales y de casi 90 internacionales. Entre estos últimos destacan CNN, The Washington Post, Lonely Planet, National Geographic, BBC, Financial Times o The Guardian.

Respecto a las redes sociales, casi todo el tráfico procede de Facebook, en el que las noticias del Caminito del Rey han tenido un alcance muy superior a Twitter. Sin embargo, los accesos que se producen desde dicha red social, aunque inferiores en número, se corresponden con visitas de mayor calidad.