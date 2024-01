La película 'Pepita', de Benito Zambrano, nueva fórmula de audioguía de la Cueva de Nerja

La Cueva de Nerja ha presentado este jueves en Fitur un nuevo concepto de audioguía imersiva, que deja atrás el típico modelo descriptivo y permite sentir la cavidad desde la propia vida de su personaje más icónico, Pepita, y a través de una película sonora creada por el director de cine Benito Zambrano.

Los encargados de presentar la iniciativa en la Feria de Turismo de Madrid han sido el presidente de la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja, Javier Salas; el primer teniente alcalde de Nerja, Francisco Arce; la Concejala de Turismo de Nerja, Ana María Muñoz; y el gerente de la Cueva de Nerja, José M.ª Domínguez. El acto ha contado, además, con la presencia del propio Benito Zambrano, que ha acudido a la presentación de su nueva obra junto con el equipo con el que ha colaborado en esta innovadora labor.

Así, la nueva audioguía ofrece una nueva experiencia al usuario utilizando a una protagonista femenina cuyo nombre es Pepita. De esta forma, "Pepita nos hace ponernos en su piel, vivir cada sala de la cueva de Nerja como lo hizo ella, entenderla, sentirla, emocionarnos… tal y como en una película… una película sonora", han señalado desde en una nota de prensa.

Pepita recibe así al visitante: “Hoy te transportarás a un tiempo muy anterior al tuyo, una época dura, salvaje y peligrosa. Una era en la que la supervivencia del día a día era lo único en nuestro horizonte. Mi historia empieza aquí, donde estás ahora, en la Cueva de Nerja. Mi nombre es… bueno… ni yo misma recuerdo cual era, pero ahora me como Pepita, fue el nombre que me pusieron los arqueólogos. Yo vivo aquí, pero no ahora, eso fue hace muchísimo tiempo, unos 10.000 años, durante una época que ahora conocéis como Epipaleolítico (…)’’.

Hay que recordar que Pepita fue real -aunque no se sepa su nombre auténtico- y es un personaje que despierta mucho la atención, su esqueleto se encuentra entre los mejor conservados de su época en Europa, cuando se contempla en el Museo de Nerja sorprende su perfecta dentadura y todo lo que se conoce de ella gracias a las numerosas investigaciones especializadas llevadas a cabo.

Desde la Fundación Cueva de Nerja, tal y como ha explicado su presidente, "se ha apostado por esta innovadora forma de dar a conocer los secretos de la cavidad para permitir al público que recorre la cueva ponerse en la piel de Pepita, que ella le pueda contar su historia, narrándole lo que pudo vivir hace 10.000 años. De esta manera, el visitante puede empatizar con ella y con su tiempo y sentir de forma vívida lo que experimentó".

Así, apostando por el storytelling (el arte de contar historias) tan de moda, tal y como ha relatado su director, Benito Zambrano: "Pretendemos trasladar al visitante a la época de su protagonista, permitiendo entender tanto la vida que pudo tener Pepita hace miles de años, como la propia historia de la cavidad y de la localidad de Nerja". La película consta de 10 capítulos -las 10 zonas del recorrido turístico de la cavidad- "para revalorizar la experiencia turística del visitante con esta película sonora".

Benito Zambrano

Benito Zambrano es un conocido director de cine español nacido en Sevilla, que se ha formado en Arte Dramático, Cine y Televisión. Es de esas personas que desde el principio destaca por su capacidad, de hecho, su primera película, Solas, obtuvo un gran éxito de público y de crítica, también en cuanto a reconocimientos pues le valió cinco premios Goya, incluido a mejor dirección novel. Por lo que pronto pasó a la fama.

Después sus trabajos han sido continuos en televisión, en publicidad y en cine, con una carrera continuamente galardonada y un éxito ampliamente merecido. Prestigio y aclamaciones han continuado a lo largo de los años, valga de mero ejemplo que en el año 2012 la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España nominó su largometraje La voz dormida a los Premios Óscar para mejor película.