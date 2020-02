El fiscal pide dos años de cárcel para el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, por el vertedero ilegal

La Fiscalía de Málaga ha acusado al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, por el caso del vertedero supuestamente ilegal en dicho municipio, solicitando para el regidor dos años de prisión. Además, acusa a otras ocho personas más y pide el sobreseimiento de la causa para cuatro investigados, entre ellos la exalcaldesa Rosa Arrabal.

En esta causa se ha investigado la existencia desde hacía unos 15 años de un vertedero, ubicado junto al río de la Miel, dentro del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía "de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas".

Según el escrito provisional del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, al alcalde, que ya fue regidor entre 1995 y 2015, y a una concejala se les acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Asimismo, acusa a siete empresarios también por este mismo delito y el escrito se dirige también contra seis empresas.

En noviembre de 2019 la Audiencia de Málaga acordó seguir la causa por el supuesto vertedero ilegal en Nerja contra Armijo y Arrabal, junto a otras once personas, desestimando los recursos presentados por las defensas de varios de los investigados en este caso, entre ellos la ex alcaldesa y el regidor, que entendían que no existía "ni siquiera de forma indiciaria" la conducta delictiva que se les achaca y que habría que decretar el sobreseimiento de la causa.