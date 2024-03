Fin a la protesta del campo este jueves: decenas de agricultores cortan la carretera que une Málaga con Ronda y Campillos

Una veintena de tractores y varias decenas de agricultores han mantenido cortada desde las 10:00 hasta pasadas las 13:00 la carretera A-357 que une Málaga con Ronda y Campillos a la altura del cruce de Zalea, en Pizarra. Una protesta que también afectó en este punto a las conexiones con las carreteras A-343 y A-354.

La protesta se desarrolló con absoluta normalidad y tan solo se produjo un pequeño incidente aislado entre un camionero y varios agricultores al acordarse sólo el paso alternativo de turismos. En la concentración estuvieron presentes representantes de las organizaciones agrarias Asaja, Coag, Upa y la asociación de cooperativas agrarias.

En sus intervenciones coincidieron en reclamar mayor control sobre los productos que están llegando a los puertos españoles desde terceros países y resaltaron lo ocurrido con las fresas procedentes de Marruecos en las que se detectó hepatitis A. Un caso que calificaron como “la punta del iceberg”.

Además, aseguraron que este hecho "arruina a los agricultores y envenena a los ciudadanos". También reclamaron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asuma la negociación con el sector ante la falta de avances con el Ministerio de Agricultura. En este sentido, anunciaron que continuarán las movilizaciones hasta que se encuentre una solución para el campo.

Entre las reivindicaciones que han llevado a este sector a salir a las carreteras y calles, no solo de Málaga sino de todo el territorio nacional, están rebajar las exigencias de la nueva PAC agroambiental, que reducen drásticamente las producciones. También piden rebajar la carga burocrática que hace perder muchas jornadas de trabajo y exige una mayor implicación del funcionariado. Los agricultores también piden que no sea obligatorio dejar un 4% de la superficie en barbecho. Quieren eliminar los libros digitales: la Unión Europea exige a los productores que lleven un cuaderno digital donde deben anotar trabajos, tratamientos, manejo de animales, etc. Estas son solo algunas de las peticiones de agricultores y ganaderos al gobierno nacional y al europeo.