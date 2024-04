Los trabajadores del Juzgado de Torremolinos se reincorporan “inseguros”

Los trabajadores de la sede judicial de Torremolinos de la avenida Palma de Mallorca, 41, se han reincorporado este miércoles a la actividad laboral tras dejar de acudir el pasado lunes por la fisura registrada en las paredes y el suelo de una planta del edificio, retomando el trabajo “inseguros”, salvo los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 5, que serán trasladados a otra ubicación mientras duren los trabajos de reparación, según ha declarado el secretario de Organización del Sindicato Profesional de Justicia Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), Alfonso Justicia.

El sindicalista ha señalado que hoy se han reincorporado unos 30 funcionarios a la planta judicial, a excepción de los trabajadores del Juzgado de Instrucción número 5, que es donde se produjeron las grietas en el suelo y las paredes el pasado domingo, por lo que estos trabajadores, que suman “8 personas”, serán reubicados probablemente en “la sede del Registro Civil” esta tarde para “estar mañana operativos”.

Según ha destacado, los empelados públicos se han reincorporado “intranquilos e inseguros”. “Cuando tú estas trabajando en un centro de trabajo y se levantan las losetas y salen grietas, trabajas intranquilo, es lógico”, aunque ha matizado que con el informe emitido por el perito se queda “tranquilo”, ya que señala que “no hay ningún tipo de problema en la incorporación de los trabajadores, excepto en Instrucción 5, que tienen que arreglar el suelo”.

Por ello, desde el sindicato han solicitado a la Junta de Andalucía que “se active la obra de la Ciudad de la Justicia del Pinillo”, al tiempo que ha hecho alusión al “problema de base de tener tantas sedes judiciales en la Costa del Sol”, con un total de 13 entre Marbella, Torremolinos, Estepona y Fuengirola, de las que “9 son de alquiler”.

Por su parte, el delegado de Prevención de CCOO, Paco Jurado, ha apuntado que desde la Delegación Territorial de Justicia han trasladado, en base al informe del perito, que en el edificio judicial “existe un problema porque falta una junta de dilatación” y que “la fisura es a consecuencia de los cambios de temperatura”.

Jurado ha indicado que los trabajadores “se han reincorporado, pero está cada uno en puestos de trabajo de compañeros y no hay una ubicación exacta”, ya que “la están buscando para Instrucción 5 porque solamente ha afectado al a última planta” y el daño “no ha sido estructural”, señalando también que podrían ser trasladados al “Registro Civil de Torremolinos”.

3 plantas trabajan con “normalidad”

Así, ha señalado que las 3 plantas restantes “están trabajando en principio con normalidad”, aunque ha matizado que los empleados se sienten “inseguros en el sentido de que todavía no nos han pasado el informe y, por lo tanto, no nos podemos pronunciar, esa es la inquietud”. A ello ha agregado que existe “tranquilidad” porque por parte de la Delegación han trasladado que “no hay peligro y no hay afectación a la estructura del edificio”.

Traslado a una “oficina cercana”

Por su parte, la Junta de Andalucía ha destacado que los Juzgados están hoy “abiertos” y con “normalidad”, salvo “la planta cuarta por el suelo, que se va a arreglar en estos días”, donde se encuentra el Juzgado de Instrucción número 5, precisando que mientras duren los trabajos de reparación los funcionarios “se trasladan a otro espacio por indicación de Prevención de Riesgos laborales” a una “oficina cercana”, sin especificar la localización.

Según han precisado, “el informe de la cata realizada inmediatamente dictamina que los daños no son estructurales, lo mismo que dijeron en un primer momento tanto los Bomberos como los técnicos de la Delegación desplazados al edificio judicial”.

De este modo, han señalado que los “problemas de dilatación” en el suelo de la 4 planta se han ocasionado como consecuencia de “los cambios de temperatura registrados estos días, entre el periodo de lluvia y las altas temperaturas recientes”.

En concreto, el edificio afectado alberga el Juzgado de Primera Instancia número 5, el Juzgado de Instrucción número 5, la Fiscalía, el Servicio Común de Actos de Comunicación (SCAC), el de Atención al Ciudadano, el Decanato, el Servicio Común de Actos del Partido Judicial y la Sala de Vistas.