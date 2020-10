Avances en el proyecto del Parque de Dinosaurios de Rincón de la Victoria

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha abierto el periodo de información pública sobre la autorización ambiental del proyecto del Parque Temático de Dinosaurios y Tirolinas de Rincón de la Victoria. Éste sería el último trámite administrativo que tiene que pasar la concesionaria, Paalwing Park S.L. por parte de la Junta de Andalucía, al contar ya con todos los informes sectoriales preceptivos. Previsiblemente, y pasado el periodo de alegaciones de un mes, la administración autonómica concederá el informe medioambiental y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, la licencia de obras.

La construcción de este recinto de ocio en Parque Victoria en La Cala del Moral acumula los ocho meses de retraso derivados de la irrupción del Covid-19. La empresa Paalwing Park tenía cuatro meses para presentar el proyecto de obras tras la firma del convenio con el Consistorio axárquico a principios de agosto de 2019. A partir de aquí, la adjudicataria contaba con 20 meses para ejecutar la primera fase. Con lo que la fecha prevista era finales de 2021. Ésta se ha alargado prácticamente un año con motivo de la pandemia. En este sentido, el concejal de Urbanismo y Grandes Proyectos, Miguel Ángel Jiménez (PP), explicó que “el incumplimiento de los plazos, como los que ha habido en otras actuaciones, está justificado, con motivo de la pandemia.

En cuanto al proyecto del parque temático , Jiménez recordó que se trata de “una de las inversiones privadas más ambiciosas de las que se han realizado en el municipio en los últimos años”. El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros. El Ayuntamiento ha hecho una concesión demanial de una parcela en dos sectores de Parque Victoria –al norte de la autovía en La Cala – para la explotación del parque durante los próximos 25 años. A cambio recibirá un canon de 747.175 euros.

En la primera fase se construirá el recinto de los dinosaurios y la segunda –que inicialmente comenzaba al quinto año de la concesión– corresponde a las tirolinas. Ésta estaba prevista para 2024, aunque previsiblemente se alargue a 2025.

El parque cuenta con una superficie de 68.397,97 metros cuadrados. En él habrá réplicas de 35 dinosaurios, 19 a tamaño real y 16 con movilidad. El recinto también contará con una ruta de senderismo característica de la época jurásica en el sur de Europa, además de espacios de recreo con otros elementos recreativos. El proyecto también tenía previsto inicialmente un parque infantil con juegos para niños y una zona acuática. Además habrá espacios de excavación para pequeños arqueólogos, restaurantes y kioscos de tapas, un mirador con un punto fotográfico, tienda de souvenirs y una exposición científica en la entrada.

También se ofrecerán actividades para adultos y niños como pintacaras, animadores y tatuadores. La entrada será de libre acceso a parte de las instalaciones y zonas verdes. Estará abierto todo el año, aunque con horario reducido en temporada baja.

La adjudicataria muestra su preocupación por los aforos con la restricción del Covid-19

La representante de la empresa Paalwin Park S.L, Aprile Winterstein, confirmó ayer el interés de los accionistas por sacar adelante el proyecto del Parque de Dinosaurios y Tirolinas en Rincón de la Victoria a pesar del retraso que acumulan por la tramitación del informe medio ambiental. Su única preocupación es que no puedan mantener los aforos previstos, sobre todo en los espacios cerrados, con motivo de las restricciones que el Covid-19 impone en los recintos de ocio.

“Las normativa va cambiando de un día para otro; y nuestro proyecto está planteado para un 100% de aforo. Entendemos que no va a haber problemas en los espacios al aire libre pero sí en todos aquellos cerrados como pueden ser el restaurante, el kiosco o la tienda de souvenirs que deben ser al 50%”, comentó Winterstein quien según dijo están revisando el proyecto para adaptarlo a la nueva situación.

“Para la exposición de dinosaurios no habrá ningún problema puesto que están al aire libre y la actividad consiste en un paseo que se podrá hacer con todas las medidas de seguridad y distancia; los interiores, que es lo más conflictivo, podríamos dejarlo para más adelante”, indicó la representante de la adjudicataria. No obstante, el proyecto del parque temático tiene un plazo de ejecución de 20 meses, por lo que si los trabajos empezaran a finales de este año, no estarían culminados hasta mediados de 2022.

La representante de esta empresa de capital estonio –responsable de parques temáticos en su país– también mostró su preocupación “por la situación que está atravesando el sector turístico” con motivo del Covid-19. “Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero parece que todo está en nuestra contra”, lamentó.