Caso del falso médico de Rincón de la Victoria: el Defensor del Paciente pide ser acusación popular

La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga la personación como acusación popular en el caso del falso médico de Rincón de la Victoria, un hombre que se hizo pasar por médico rehabilitador durante más de 30 años en una consulta privada ubicada en una vivienda en Torre de Benagalbón.

El colectivo ha decidido personarse en la causa después de que varias víctimas se hayan dirigido a la asociación para denunciar la situación, por lo que considera "necesario actuar en defensa de los pacientes y personal sanitario del sistema nacional de salud", según ha informado este martes en un comunicado. En este caso, El Defensor del Paciente entiende que existen, supuestamente, los delitos de intrusismo profesional y estafa, con el agravante de la falta de control y de inspecciones por parte de la administración. El Colegio de Médicos de Málaga ya anunció a finales de febrero, tras la detención del falso médico, que se personará como acusación en este caso.

Llegó a estafar 300.000 euros solo a dos pacientes

El hombre, de 56 años, fue arrestado por la Guardia Civil en el marco de una investigación iniciada el pasado enero tras la denuncia de dos personas a las que habría llegado a estafar 300.000 euros, quienes alertaron de que estaba ejerciendo como médico sin tener la correspondiente titulación sanitaria. Los investigadores comprobaron que existía una gran afluencia de personas que acudían a una consulta privada, ubicada en Rincón de la Victoria, para tratarse diferentes patologías.

Estas personas pensaban que sus enfermedades las trataba un médico rehabilitador colegiado, cuando en realidad carecía de titulación, por lo que fue detenido por una supuesta comisión de un delito de intrusismo laboral y estafa agraviada.

En el registro del domicilio del detenido los investigadores hallaron diversa documentación e informes médicos, análisis de sangre, ecografías y resonancias magnéticas de varias personas, así como dos agendas que contenían citas de clientes y sus posteriores cobros por los tratamientos recibidos.

En los documentos encontrados aparecía impreso un sello con el nombre del detenido como médico rehabilitador y un número de colegiado. Además de decir que era médico, el detenido se hacía pasar por profesor de universidad, aunque tampoco tenía titulación.

Trece denuncias

Las denuncias de pacientes ascienden ya a 13, según informaron a este periódico fuentes cercanas a la investigación. Desde que fue detenido, el reguero de pacientes que han acudido a dependencias del Instituto Armado no ha cesado. Muchos, aclaran las mismas fuentes, no quieren denunciar porque aseguran que sus dolencias no se han visto agravadas tras pasar por la clínica de este supuesto médico y que el coste que les ha supuesto no es demasiado elevado.

Sin embargo, una de las denunciantes ha declarado que el sospechoso le habría causado una supuesta lesión de rodilla debido a los masajes que le practicaba como parte del tratamiento para aliviar su dolencia. Otra de las afectadas también ha asegurado que el falso facultativo le habría provocado quemaduras al aplicarle una pomada.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirman que se están produciendo "muchas denuncias" de personas que dicen ser perjudicadas y aclaran que se les va a dar la posibilidad a otras para que denuncien si lo estiman oportuno. Por su parte, la titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que investiga el caso, ha determinado como única medida cautelar al investigado la prohibición de salir del territorio nacional. Además, desde el TSJA apuntan que por el momento no ha recibido ninguna diligencia ampliatoria informando de que el sospechoso siga ejerciendo su actividad.