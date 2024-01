Los Reyes Magos hacen una escapada turística al Tajo de Ronda

El cortejo de los Reyes Magos y la Cartera Real han continuado con sus visitas a la ciudad del Tajo con una apretada agenda que les está llevando pedanías, residencias de mayores, el hospital comarcal y diferentes colectivos sociales que han solicitado su presencia.

A pesar de ello Sus Majestades de Oriente han encontrar un hueco para hacer algo de turismo y visitar algunas de las zonas más conocidas como los miradores desde los que se puede apreciar el Puente Nuevo y las cornisas del Tajo. Melchor, Gaspar y Baltasar no han perdido la ocasión de hacerse un selfie para inmortalizar este momento. Los tres reyes no han temido al alguna que caía en esos momentos sobre la ciudad y no han dudado en tirar de paraguas para continuar con su visita a este emblemático lugar.

Tras la visita a una de las zonas más conocidas de la ciudad, a la que han llegado en un cortejo de vehículos antiguos de varios aficionados rondeños a los vehículos clásicos, han retomado su agenda oficial con la visita a diferentes parroquias para participar en la adoración.

Un recorrido por las calles de la ciudad en el que han tenido un primer contacto en la distancia con los más pequeños que se han quedado muy sorprendidos al poder ver el cortejo real durante su visita a la ciudad.

Incluso algunos turistas han aprovechado la ocasión para tomarse imágenes con los Reyes Magos a los que han encontrado en su recorrido por las cornisas.

Esta tarde está previsto que la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, proceda a realizar el acto oficial de entrega de las llaves de la ciudad en el Ayuntamiento de Ronda. A partir de ese momento comenzarán todos los preparativos de cara a la gran cabalgata. Un recorrido que se iniciará a las 18:00 horas en la avenida de Málaga para cruzar todo el eje principal de la ciudad hasta llegar al barrio de San Francisco para realizar la adoración final.