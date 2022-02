La alcaldesa de Ronda asegura que la estación de autobuses tiene todos los informes favorables

La regidora también acusó al PSOE de confundir los proyectos que "no tienen nada que ver uno con otro". En este sentido, en cuanto a la construcción de un vial alternativo a la línea de ferrocarril afirmó que "no estamos cometiendo ninguna irregularidad porque no hemos empezado". Además, apuntó que tras consultar a la Junta de Andalucía "desde Urbanismo nos han indicado que es necesario un estudio de detalle y es lo que estamos haciendo", al tiempo que desvinculó las obras realizadas en Instituto Rodríguez Delgado de esta actuación. "Es una actuación que está vinculada a un convenio con la Consejería de Educación, no tiene nada que ver", insistió la regidora.

Comunicará a la Policía seguimientos en su vida privada

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, anunció que pondrá en conocimiento de la Policía los comentarios que han aparecido en publicaciones vinculadas en el PSOE de Ronda los que se informa sobre su vida privada, las zonas que visita, si va sola o con su hija o se encuentra de buen o mal humor.

Calificó de "asquerosa" esta forma de hacer política y señaló que "no creo que mi hija de cuatro años tenga que estar en esto".

"Seguramente me sigan o tienen personas allí que saben que voy y me vigilan", dijo Fernández, que dijo que no consentirá que se hagan controles o vigilancias de su vida privada o de su familia.

"No voy a consentir que me espíen, no me van a perseguir", dijo la regidora, que mostró su esperanza de que los cuerpos de seguridad tomen las medidas oportunas ante este tipo de prácticas