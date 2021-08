La alcaldesa de Ronda considera una "polémica de agosto" las críticas por el fugaz Pleno que costó 3.600 euros

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, calificó como “polémica del mes de agosto” las críticas recibidas por la celebración de un pleno que solo duró tres minutos y 58 segundos y que costará a las arcas municipales 3.600 euros para remunerar a los concejales que no tienen dedicación exclusiva y que reciben 300 euros por cada sesión que se celebre. Curiosamente, la mayoría de estos concejales forman parte de la oposición y tan solo tres están en el equipo de gobierno.

La regidora sostuvo que dicha “polémica” era consecuencia de que “se le ha dado bombo a algo que no tiene repercusión” y a las “pocas noticias de agosto”.

En cuanto a la opción de no celebrar la sesión, Fernández apuntó a que la única forma de no hacerlo era cambiar la actual legislación que obliga a la celebración de un mes al mes, lo que dijo que “ si no pueden celebrarse plenos que cambien la ley”.

Este pasado lunes la oposición, especialmente PSOE e IU, arremetieron con dureza contra el Gobierno local por lo ocurrido al considerar que eran los responsables del fugaz y costoso pleno por no acudir con mayores temas a la sesión y hacerlo solo con dos asuntos de carácter privado que estaban informados con anterioridad de forma favorable por todos los grupos en las comisiones con la excepción de IU que se abstuvo.

Además, la sesión también tuvo una menor duración por la decisión de gran parte de la oposición de no realizar preguntas en las sesiones debido la actitud que mantiene hacia ellos la propia regidora en sus respuestas. Por ello han tomado la decisión de registrar las preguntas por escrito y no llevarlas a los plenos.En este sentido, desde el PSOE aseguran que “el grupo socialista ha ofrecido, pero también exige, respeto mutuo”.

Otras formaciones como Contigo Ronda y Ciudadanos sí que se mostraron partidarias de la celebración de la sesión a pesar de su brevedad por el hecho de dar respuesta y no retrasar las dos inversiones privadas que fueron aprobadas.