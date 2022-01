La Esperanza protagoniza el cartel de la Semana Santa de Málaga 2022

El Teatro Echegaray fue este martes, por sexto año, escenario del acto de presentación del cartel anunciador oficial de la Semana Santa de Málaga, en esta edición de 2022. Un cartel marcado por la esperanza de todos los cofrades reunidos en torno a una obra de arte que a todos nos representa.

Con la asistencia de representaciones de distintas instituciones y asistentes fue presentada la obra de arte que, realizada por el diseñador cofrade Fernando Prini, divulgará y promocionará la próxima celebración de nuestra Semana Mayor.

Sergio Contreras, presidente de la Fundación Unicaja afirmó: “En muchas ocasiones, hemos comentado la importancia de este día para la Semana Santa y para el arte local, en el que la cartelería se revela en un género propio. Un género, además, valiente, apasionado, que no sólo pone en juego la imaginación del artista, sino su visión personal sobre un acontecimiento único en el mundo”.

Con anterioridad, Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías, inició el capítulo de intervenciones dando la bienvenida a los asistentes al teatro y a quienes también siguen la ceremonia a través de la transmisión televisiva ofrecida en directo por Canal Málaga TV, PTV Málaga y 101 TV. En su oratoria puso de manifiesto, además de valorar las cualidades artísticas de Fernando Prini, la entereza y el entusiasmo cofrade malagueños ante los difíciles tiempos que venimos atravesando: “Vamos hacia adelante. Sin detenernos y con soluciones positivas y eficaces ante cualquier adversidad que podamos encontrar. Los cofrades ya estamos preparados para el inicio de la Cuaresma el próximo dos de marzo (Miércoles de Ceniza) así como para el Vía Crucis extraordinario con motivo del Centenario el próximo 5 de marzo”.

En cuanto a la presentación en sí del cartel, ésta estuvo a cargo de Antonio Sánchez Herrera, hermano mayor de la Archicofradía de Pasión y profesor de la Fundación Victoria. “Qué síntesis tan perfecta, tan elegante. Qué sencillez y, a la vez, cuanto contenido. Qué fácil parece, para quien dibuja como los ángeles, plasmar en un trozo de papel la fe de un pueblo”, afirmó el presentador respecto al cartel.

El cartel, con unas dimensiones de 125 cm x 85 cm, inspirado en nostalgias familiares/infantiles del artista y elaborado sobre blanco con tonos grisáceos, negros, tierras y sienas, enmarca una antigua postal/estampa con la relevante imagen a cuerpo completo y coronada de María Stma. de la Esperanza, la cual cubre inserta en buena parte de la bella fachada del edificio esquinado donde se ubica la céntrica e histórica Farmacia Mata (C/ Marqués de Larios con C/ Marín García).

Fernando Prini, autor de la obra, la describió así: “La Virgen de la Esperanza aparece en una estampa, ya casi centenaria, que incluso mantiene la rotulación manuscrita de la época. Y tal cual la he querido reproducir: una versión bellísima y poderosa de la Señora en una fotografía relativamente poco conocida y publicada, y que casi podemos situar cercana la fundación de la Agrupación de Cofradías, de la cual estamos celebrando su Centenario. Con la estampa quiero representar la ausencia de la realidad cofrade en estos tiempos complicados que estamos terminando de vivir”.

El cartel fue presentado por Antonio Sánchez, hermano mayor de la Archicofradía de Pasión La ceremonia contó igualmente con las intervenciones de la teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad, Teresa Porras; el vicepresidente de la Diputación Provincial, Manuel Marmolejo; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia.