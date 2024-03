El Huerto ilumina la noche del Lunes Santo de Ronda

Lunes Santo de Ronda prometía una jornada en la que no habría procesiones ante las adversas condiciones meteorológicas, pero los caprichos de las borrascas hicieron que el frente de lluvias principal pasase por Ronda un poco antes de lo previsto y la hermandad del Huerto decidió hacer estación de penitencia e iluminar la noche rondeña.

No obstante, la junta de gobierno tuvo que solicitar a la Agrupación de Cofradías dos aplazamientos de 30 minutos parar comprobar si las previsiones que les habían facilitado se cumplían.

“Las previsiones se están cumpliendo y hemos decidido hacer estación de penitencia”, anunció el hermano mayor, Francisco Pérez, que fue respondido con aplausos por los hermanos que esperaban en el interior del templo de Santa Cecilia. Rápidamente se formó el cortejo procesional y a las 21:00 de la noche, con una hora de retraso, se abría la puerta de esta iglesia situada en el centro de Ronda.

Eso sí, se anunciaban que se recortaba el recorrido de vuelta al templo para evitar que pudiesen afectarle las nuevas lluvias previstas para la madrugada a partir de las 4:00.

En el exterior la multitud respondió con aplausos al ver que se abrían las puertas del templo y la cruz guía salía a la calle. Y es que durante más de una hora aguantaron la lluvia que no dejó de caer mientras la junta de gobierno tomaba la decisión final

La emoción se mantenía y los abrazos se seguían sucediendo al comprobar que la hermandad estaba en la calle. Y es que no era para menos, desde la noche anterior no había dejado de llover en Ronda provocando que Prendimiento y Gitanos no saliesen. “Es un milagro que salgamos”, decía una de las hermanas.

Así en Ronda se vivió una de las salidas más complicadas por lo justo que ambos pasos salen por la puerta en la que solo sobran milímetros. Incluso los costaleros del paso de María Santísima Consuelo de las Tristezas tienen que salirse del interior y a pulso llevarlo hasta el suelo para poder salir a la calle.

Dos maniobras que nuevamente ejecutaron con gran precesión no sin algún pequeño susto que son habituales cada año y que provocan algún algún grito.