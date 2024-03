Una Semana Santa en Málaga atípica y pasada por agua con sólo 22 procesiones

La Semana Santa de Málaga de este año ha sido intensa y ha estado pasada por agua. Las inclemencias meteorológicas han dejado un panorama un tanto atípico al que los cofrades están acostumbrados en estos días. Con todo ello, cabe señalar que en total han sido 22 hermandades las que han salido a la calle, de las que solo 18 pidieron la venia en la Tribuna Principal para avanzar por el recorrido oficial.

Después de que en 2023 se viviera una gran Semana Santa con la salida de todas las cofradías, nadie esperaba que las precipitaciones pudieran hacer que la semana grande se desarrollara así. Con la vista puesta en el cielo y con los nervios a flor de piel, las equivocaciones pueden darse y este año no ha sido para menos. Además, cabe señalar que los comentarios en redes sociales también calaron muy hondo e hicieron reflexionar a más de uno.

El Domingo de Ramos tuvo sus idas y venidas. El día empezó a lo grande con Pollinica, pero se fue ensombreciendo cuando poco a poco todas las hermandades iban suspendiendo sus salidas, tirando así a la basura el horario e itinerario previsto para esta jornada. Las sorpresas llegaron cuando Prendimiento y Huerto dijeron que sí, pero el final llegó cuando el cielo se cerró y el agua, tan necesitada en estos momentos de sequía pero tampoco querida estos días, hicieron que el Huerto regresara sin haber salido al completo y Prendimiento se apresurara en llegar a su casa.

Para el Lunes Santo el panorama era diferente. El olor de la lluvia se mezcló con el del incienso desde primera hora del día y a las 16:00 empezaron las cancelaciones. Crucifixión, Pasión, Dolores del Puente y Cautivo dijeron que no, pero Gitanos y Estudiantes dijeron que sí. Para sorpresa de muchos no llovió, pero el cielo se quedó nublado durante todo el día.

El Martes Santo fue un gran día. Las nubes dieron una tregua y el sol salió durante unas horas, permitiendo a todas las hermandades salir a la calle. En cambio, el Miércoles Santo todo fue diferente. Desde primera hora de la tarde, las hermandades fueron cancelando sus procesiones, salvo el Rico que decidió que iba a salir a liberar al preso. Finalmente, cuando María Santísima del Amor se disponía a salir a la calle empezó a llover y solamente Jesús Nazareno El Rico acudió a la plaza del Obispo.

Para el Jueves Santo había grandes esperanzas. Poco a poco las cofradías se lanzaban a la calle, algunas en su recorrido habitual y otras haciendo modificaciones. La sorpresa llegó cuando Zamarrilla canceló y después lo hizo Misericordia.

El mismo panorama fue el vivido el Viernes Santo, donde en medio de los suspiros de la tierra, testigos de la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo entregó su último aliento. Algo que hace cada Viernes Santo para subrayar la limitación de la vida humana y la perpetuidad del espíritu. En las calles de Málaga, este año de las ocho cofradías que procesionan solo salieron cuatro de las hermandades. Monte Calvario, Descendimiento, Amor y Caridad y Dolores de San Juan fueron las cuatro hermandades que recorrieron Málaga. En cambio, Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas permanecieron en sus templos, con las puertas abiertas para que todos sus devotos los visitaran.

Nazarenos, acólitos, mantillas, portadores y devotos lloraron frente a sus titulares cada uno de estos días. Muchos siguen sin creerse que esta Semana Santa haya sido así. Eso sí, otro de los grandes damnificados han sido las bandas de música. Durante todo el año trabajan y montan nuevos repertorios para que los titulares de cada hermandad tengan la mejor banda sonora posible. En este 2024 ha habido formaciones musicales que no han pisado el recorrido oficial como la Banda Sinfónica de la Trinidad que solo salió con El Rico a la liberación del preso. También está el caso de la Banda de Música Cruz del Humilladero que iban a pasar por la Tribuna Oficial cuatro veces, pero solo pudo hacerlo con el Sagrado Descendimiento. En cuanto a las bandas de cornetas y tambores, la CCTT del Paso y la Esperanza, que sale todos los días menos el viernes, solo pasó por el recorrido oficial con las Penas y el Paso y la Esperanza.

Las redes sociales han echado humo esta Semana Santa. Quien no habló de lo acontecido el Domingo de Ramos, lo hizo sobre las que no salieron el lunes o el miércoles o sobre los malagueños que esperaron durante horas en calle Cisneros y Especerías a que pasaran las procesiones de Jueves Santo hacia la plaza de la Constitución. Horas de espera en dirección a un recorrido oficial que lleva siendo este cuatro años y que a muchos les gusta y a otros cuantos no les agrada demasiado.

Algo que destacar el silencio que se da con el paso de algunas cofradías, pero solo se dan en algunas ocasiones y en algunos puntos, en otros no. Donde más debe reinar el silencio es el Viernes Santo y cuesta presenciarlo, por ejemplo, en Descendimiento antes de llegar a calle Císter decenas de personas se acumulaban a ambos lados de la plaza de la Aduana, pero las voces se cernían por encima del sonido de los tambores roncos, aunque la música aplacó un poco el ruido, pero no lo hizo desaparecer.

Viernes Santo en la provincia

En Ronda, el Viernes Santo se quedó sin procesiones. Tras las suspensión anunciada por la mañana de la hermandad de las Angustias, pocos minutos antes de la hora prevista para su salida la hermandades del Santo Entierro y la Soledad remitían sendos comunicados anunciando que habían tomado la decisión de no procesionar ante las adversas condiciones meteorológicas previstas para la ciudad del Tajo.

Por otro lado, las tres cofradías que tenían previsto procesionar este Viernes Santo en Antequera, Abajo, Socorro y Soledad, emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaban la suspensión de los desfiles de sus armadillas y de las salidas para realizar estación de penitencia por las calles de la ciudad del Torcal.

El Viernes Santo emergió en Vélez-Málaga y en medio de la oscuridad que acompaña esta jornada los legionarios brindaron consuelo y apoyo, salvando en el municipio la última jornada de la Semana Santa.

El pueblo de Marbella no se quedó el Viernes Santo sin venerar al Santo Cristo Yacente, que pese a la cancelación de la procesión por la previsión de lluvias, fue trasladado por 60 portadores que se relevaron a lo largo de una marcha que discurrió por las calles del centro histórico. En Torremolinos la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y Jesús a su Entrada en Jerusalén y Santa María Reina de la Paz procesionó el Viernes Santo, a sus Sagrados Titulares con una procesión en la que se acortó el recorrido y se suprimió la subida a El Calvario ante la amenaza de lluvia.

El municipio de Mijas exaltó su devoción al paso de las procesiones del Yacente y al Cristo de la Paz, viéndose este último cortejo acortado en su recorrido debido a la probabilidad de lluvia. Benalmádena pudo disfrutar de las dos procesiones del Cristo Yacente y la Redención con recorridos recortados, aunque también se canceló la salida para venerar a la Soledad.