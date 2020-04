Silencio y oración en el Viernes Santo

Suena la Marcha fúnebre de Chopin. Cristo desciende desde el paseo del Parque para ser trasladado al Santo Sepulcro. Dolores, angustias y soledad, sentimientos que, desde San Pablo, hoy se hacen un poco más presentes en todos los hermanos de las corporaciones que hoy deberían procesionar por el centro histórico y no lo harán. La oscuridad impera una noche más en la Semana Santa, pero los tambores roncos no acompañarán ese caminar de Nuestra Señora de la Piedad.

La primera hora de la tarde del Viernes Santo es de oración bajando hasta el santuario de Santa María de la Victoria. La hermandad del Monte Calvario conmemorará a las 15:00 la ‘Hora nona’, o lo que es lo mismo, el momento en el que muere Jesús. Posteriormente, a las 16:00 emitirá la salida procesional del Cristo Yacente de la Paz y la Unidad, la Virgen de Fe y Consuelo y Santa María del Monte Calvario.

A las 21:00 de la noche, publicará la lectura y meditación correspondiente a la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, momento culmen de su procesión. Ese conjunto rematado por el palio dorado bajo el que está la virgen y San Juan no caminarán tras el grupo escultórico de la Sagrada Mortaja en un alarde de clasicismo y buen hacer.

La hermandad del Descendimiento se queda sin discurrir por el mágico entorno de la calle Cister con el primer templo de Málaga enmarcando la escena en la que cristo es descendido de la cruz. A las 12:00, se rezará el Ángelus a través de los canales oficiales de la corporación.

A partir de las 16:45, la hermandad habilitará varios vídeos y rezará el Vía Crucis con meditaciones en cada una de las estaciones y unas palabras dedicadas por el director espiritual de la cofradía, José Ferrary Ojeda. La Virgen de las Angustias tendrá hoy muy presentes a todos esos devotos que seguro se acercarán al Hospital Civil cuando cese esta pandemia del coronavirus para orar ante sus devociones. En la jornada del Miércoles Santo, entregaron carteles de los titulares para las instalaciones del hospital auxiliar situado en la ciudad de Carranque.

Redención y Dolores. Hoy los sagrados titulares de la archicofradía sacramental que radica en la iglesia de San Juan no caminarán en silencio por unas calles que enmudecen a su paso. El trono del crucificado con un perfecto discurso iconográfico no girará hacia la calle San Agustín, y las bambalinas de ese palio de cajón no golpearán primorosamente sus barras de palio..

A las 18:15, están citados todos los hermanos para rezar el Vía Crucis y la Corona Dolorosa, como hacen cada Viernes Santo en el interior de la Santa Iglesia Catedral. A su finalización, las redes sociales de la corporación emitirán el documental Estación Penitencial, realizado por Julio Bravo.

La cofradía del Amor y la Caridad presenta una gran programación en sus redes sociales para este día en el que el Cristo del Amor debía bajar calle Alcazabilla con su marcha de fondo y los músicos le cantarían a la Virgen de la Caridad aquello de Salve, tu victoria es la de todos; vuelve, que tu barrio está muy solo; a pasito corto va la Virgen de la Caridad.

Como línea continua durante todo el día, la cofradía anima a todos los hermanos y devotos a encender una vela en cada casa y contar a través de las redes sociales cómo se está viviendo la jornada. Se irán compartiendo imágenes, momentos vividos, así como mensajes de personas e instituciones vinculadas a la hermandad, utilizando los hashtags #AmoryCaridad20 y #UnSoloCorazón.

A las 11:00, rezarán el Vía Crucis, y a las 13:00 compartirán un vídeo para recordar el traslado y entronización de los sagrados titulares previo a la procesión. A las 17.20, hora prevista de salida, la cofradía emitirá el acto previo a la salida desde el interior del Santuario de la Victoria. Será la primera vez que se haga público este acto que se efectúa cada Viernes Santo con los nazarenos de la procesión momentos antes de dar comienzo a la estación de penitencia.

La banda de cornetas y tambores de la archicofradía del Paso y la Esperanza ha dedicado un monográfico titulado Y nunca perderte Esperanza, que se emitirá en sus redes sociales a las 18:00. Este año el paso por la Catedral iba a ser especial, ya que la cofradía tenía prevista una oración a la altura de la plaza del Obispo con ambos tronos a las 22:00. Todo este programa finalizará a las 0:00 con varias lecturas tradicionales de este fin de procesión y peticiones propias para el acto del encierro.

La trinitaria hermandad del Santo Traslado debería partir de su casa hermandad a las 19:30, momento en el que empezarán a difundir fotografías y vídeos de procesiones de años anteriores para así testimoniar el tiempo de su salida procesional. Se incluirá una lectura del director espiritual José Manuel Llamas, que tenía preparada para leer a su paso por la plaza del Obispo.

Hoy esa imagen de la querida Virgen de la Soledad de San Pablo a los pies de la cruz no cruzará el puente de la Aurora, ni el grupo escultórico del Santo Traslado iniciará la compleja maniobra hacia calle Cisneros con las místicas marchas de la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo.

La hermandad de la Piedad comenzó justo a las 0:00 de este Viernes Santo su actividad en redes sociales publicando una foto de la imagen dolorosa. A las 17:00, y en directo, ofrecerán los Santos Oficios desde la parroquia de la Milagrosa y San Dámaso Papa, que será oficiada por el director espiritual de la hermandad, Andrés Pérez. A las 18:30, todos los devotos podrán disfrutar de un documental especial, Un Viernes Santo en la historia.

También recordarán la salida procesional de otros años a partir de las 19:30, reviviendo momentos como el solemne transitar por la calle Ollerías con el acompañamiento musical de la banda de música de Zamarrilla.

La noche del Viernes Santo no se entendería sin Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro recorriendo los últimos metros de la calle Duque de la Victoria para encarar esa doble curva que lo llevaría a la calle Císter, a las puertas de la abadía de Santa Ana. Hoy no sucederá, la Virgen de la Soledad no alumbrará con su candelería y su palio de malla la noche malacitana.

La hermandad emitirá un vídeo documental sobre la salida procesional celebrada el año pasado. Los cirios de los nazarenos y los varales de los tronos pesan hoy más que nunca, las marchas son más fúnebres que de costumbre, la Semana Santa más extraña de todas las que se recuerdan va llegando a su fin.

La orden de siervos de María Santísima de los Dolores, Servitas, no podrá rezar por el centro histórico de Málaga, en uno de los cortejos que más interés despierta entre los cofrades, que cada año se agolpan a las puertas de la iglesia de San Felipe Neri para ver salir a la virgen con la iluminación únicamente de las velas.

Una nueva Semana Santa que se escapa de las manos y deja a los malagueños con una sensación agridulce, se han vivido momentos únicos en los balcones, de auténtica cercanía entre vecinos, pero pocas cosas consolaban a los hermanos el día que debían procesionar con sus sagrados titulares y resignados sabían que debían quedarse en casa.