La intervención del Obispado en la cofradía del Rescate suspende las elecciones y nombra a Pedro Ramírez comisario

El Obispado de Málaga ha tomado la decisión de intervenir en la hermandad del Rescate y ha designado a Pedro Ramírez como comisario del proceso. Esta medida se produce después de una serie de disputas internas y la cancelación de las elecciones que estaban programadas para el 4 de julio debido a supuestas irregularidades denunciadas por algunos miembros de la cofradía, lo que deja a la hermandad en una situación incierta y genera interrogantes sobre el camino que tomará los próximos meses, como ya sucedió tras la nulidad otorgada el pasado mes de febrero a los resultados obtenidos inicialmente en noviembre.

En un comunicado oficial, el hasta ahora hermano mayor, Joaquín González, informó sobre la dimisión de algunos miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía, quienes se habrían vinculado públicamente con la candidatura de Antonio Sastre, ganador de las pasadas elecciones de noviembre de 2022, pero posteriormente anuladas debido a irregularidades en el proceso. En estas elecciones, se otorgaba el cargo de hermano mayor a Antonio Sastre sobre Luis Bustos por un estrecho margen de diferencia (229 votos frente a 207). Sin embargo, un grupo de hermanos de la candidatura que no resultó electa presentó un recurso alegando un error en las papeletas, lo que llevó a la anulación del proceso electoral por parte de la Iglesia.

Después de entrevistas y discusiones con todas las partes involucradas, la Iglesia rectificó su decisión y validó los resultados. No obstante, en febrero, el Obispado emitió un decreto en el que declaró la nulidad de todo el proceso electoral, argumentando no solo el error en las papeletas, sino también la presencia de divorciados en una de las candidaturas, algo que según la Iglesia, no es aceptable y que esta decisión se basaba “en los principios y designios de la Iglesia”, y en lo que concierne a divorciados vueltos a casar se remitían a las Normas diocesanas para la organización y actividad de las Hermandades Cofradías, que recoge en el artículo 17 la normativa vigente a través de la siguiente afirmación: “Queda impedido para ejercer el cargo de Hermano Mayor aquella persona que incumpla las normas mínimas exigibles de disciplina, doctrina, moral y magisterio de la Iglesia que de lugar a encontrarse en una situación personal no adecuada con las directrices de la Iglesia. En caso de que sobrevenga dicha situación, siempre que sea buscada, pretendida o consentida por dicho Hermano Mayor durante el ejercicio de su mandato, este quedara automáticamente impedido para dicho ejercicio”.

Por ello, la reciente intervención del Obispado y la designación de un comisario buscan brindar estabilidad y resolver las disputas internas que han plagado a la cofradía, según se explicaba en el documento difundido por las redes sociales del Rescate. Se espera que Pedro Ramírez, conocido por su experiencia previa como hermano mayor de los Estudiantes y vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, pueda liderar el proceso de normalización y restaurar la confianza en la hermandad, por lo que también destaca menciones sobre un proceso de auditoría informática y contable en curso.