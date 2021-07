Mario Ortega: “No tengo otra misión que unificar a la cofradía del Cautivo”

Hay corazones cautivos desde el primer segundo de su vida. Ese es el caso de Mario Ortega Rodríguez, candidato a hermano mayor de la cofradía del Cautivo. Ortega, que encabeza la única lista para dirigir la corporación trinitaria durante los próximos cuatro años, tiene muy claro su objetivo principal: unificar a la cofradía. Sus ganas de trabajar y su pasión son sus mejores avales, y los hermanos deberán refrendar su propuesta el próximo jueves 15 de julio en el cabildo general de elecciones. Entre sus proyectos destacan la realización de una casa hermandad, una nueva candelería para el trono de la Virgen de la Trinidad y fomentar la caridad.

-¿Por qué decide presentarse como hermano mayor?

-A mí me traen hasta aquí muchas razones. Soy trinitario desde que nací en la plaza de San Pablo, y he pasado por muchas áreas de la cofradía. Fui portador, capataz y mayordomo de ambos tronos. Además desempeñé algunos cargos como albacea general, fiscal, secretario, secretario de actas, archivero y director del museo. En 2019 unos hermanos me propusieron que presentase mi candidatura. Esto no entraba en mis planes, yo ya había pasado por muchas etapas y mi vida cofrade estaba ya asentada, aunque seguía muy activo en la cofradía.

-¿Cuáles serán las principales líneas de trabajo de su candidatura?

-No tengo otra misión que unificar. No sé si lo conseguiré, porque esto necesita su tiempo. Pero tengo un grupo muy bueno con gente joven. Una vez consigamos esa unión podremos continuar con cualquier otro aspecto. De nada vale tener los mejores proyectos del mundo, porque sin esa unión no se llevarán a cabo. Quiero una cofradía que tenga sus puertas abiertas a todo el mundo. Aunque a veces no nos demos cuenta pertenecemos a la cofradía del Cautivo, y todo lo que hagamos se mira con lupa. Estoy contento y feliz. Armar una cofradía de la envergadura del Cautivo no es fácil.

-¿En qué proyectos desearía trabajar durante su mandato?

-Nuestro gran proyecto es la casa hermandad, se nos ha quedado pequeña. Los tronos entran y salen con dificultad, no se puede hacer una visita turística rodeando los tronos procesionales porque no hay espacio. Y es que ya no tenemos ni para clavar un cuadro, no hay espacio. Se trata de un aspecto a tratar a medio largo plazo, tenemos pendiente la concesión del solar, del que no puedo hablar con mucha seguridad porque no he estado involucrado en este aspecto. Ese solar se sitúa donde estaba mi casa, en la misma esquina de la plaza de San Pablo. Cuando comencemos nuestra andadura veremos cómo están los trámites y hablaremos con el Ayuntamiento para ver cómo marcha todo esto.

Tenemos pendiente también la candelería del trono de la Virgen de la Trinidad, que no está en buenas condiciones. Ya se llevó a cabildo, tuvo sus más y sus menos y se dejó apartada la cuestión. Ahora queremos retomar el proyecto y dejar la actual que tenemos para los cultos. Ya hay un diseño aprobado, yo le haría alguna modificación, pero está bien. No obstante, hace tiempo le solicitamos un diseño a Eloy Téllez y lo hizo, pero no llegamos a verlo, porque tuvimos que parar los trámites, al meternos con el manto. Con esto ya dejaríamos el trono de la Virgen terminado.

-¿En qué labores caritativas quiere centrarse?

-Esto para mí es lo más importante de todo. Una hermandad sin caridad no merece considerarse como tal, es algo primordial. Y tal y como están las cosas hoy en día con la pandemia aún más. Ya hemos creado un grupo de hermanos, para aportar unas ayudas, porque así nos lo solicitó nuestro director espiritual. Ahora en la Fundación Corinto queremos ampliar nuestra ayuda. Sacar el trono el Lunes Santo es el culmen, pero lo importante es ayudar al necesitado.

-¿Goza la cofradía de buena salud a nivel interno?

-Sí, pero hay que saber guiar a la juventud, explicarles las líneas que hay que llevar y cómo se hacen las cosas, dejando que participen libremente. Los jóvenes son importantes, pero la experiencia también. Ambos aspectos deben estar presentes. En los cultos se han preparado altares excelentes porque ha habido un grupo muy trabajador que ha podido llegar a eso. Pero a mí no me vale montar un culto en una fecha determinada y luego no aparecer por la cofradía hasta que llegue la cuaresma u otro culto.

-¿Considera que los sagrados titulares necesitan un templo propio o deben permanecer en la iglesia de San Pablo?

-Es un tema complicado. Yo estoy dispuesto a todo lo que los hermanos quieran. Si los hermanos mañana lo decidieran así, siempre y cuando el obispado diera ese permiso, pues adelante. Anteriormente a esta junta intentamos hacer una basílica al lado de nuestra casa hermandad en un almacén muy grande. Prácticamente lo teníamos todo cerrado. Cuando le trasladamos nuestras intenciones al por entonces obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto, nos dio la negativa, y se acabó. Si los hermanos quisieran también podríamos hablar para que el Cautivo ocupase el altar mayor de la iglesia de San Pablo.

Lo que está claro es que la situación en la que se encuentran ahora mismo, en la trasera del templo, no es la idónea. Hay un grupo muy reducido de juventud y persistente en redes sociales que machacan el tema. Hay que ir con cuidado porque estas cosas pueden dividir realmente a la propia cofradía. Por desgracia eso no lo podemos parar.

-¿Están ilusionados con la participación de Jesús Cautivo en la exposición 'El Verbo Encarnado' en la Catedral por el centenario de la Agrupación de Cofradías?

-Mucho. El cabildo votó mayoritariamente a favor. Ahora tenemos que enfocarnos en la salida para poder trasladar al Señor. Una vez que ya tomemos posesión prepararemos ese traslado que será en septiembre. Tenemos unas andas de dos varales que ya utilizamos en el aniversario de Jesús Cautivo para trasladarlo a su casa hermandad, podríamos utilizarlas.

-¿Qué siente cuando está cerca del Cautivo y de la Trinidad?

-Siento pasión y devoción, no sabría explicarlo muy bien (consiguió contestar tras una breve pausa y con la mirada brillante y perdida). Son toda una vida, mi vida. Los llevo conmigo siempre. Es mi forma de ser. Me acuerdo mucho con Ellos de mi madre, era una gran devota.