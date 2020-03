Los abonados de sillas y tribunas de la Semana Santa de Málaga reclaman la devolución de sus localidades

Ya es un hecho que la mayoría de cofrades y malagueños asumen, no habrá procesiones en la Semana Santa de Málaga de 2020 debido a la crisis del coronavirus. Ahora bien, esta decisión de suspender los desfiles procesionales trae consigo unos problemas adheridos, ya que los abonados de sillas y tribunas reclaman la devolución de sus abonos.

Por otra parte, tanto la Agrupación de Cofradías como las distintas corporaciones nazarenas de la ciudad ya habían realizado unos gastos previos, aunque finalmente no se lleven a cabo las procesiones, como es el caso del montaje de tribunas. Algunas cofradías habían efectuado ya pagos por anticipado a colectivos como las bandas de música o cererías. Estos gastos los cubren anualmente con las subvenciones que les ofrece la Agrupación de Cofradías gracias al pago de los abonados.

La Agrupación de Cofradías ahora estudia qué hacer con el importe cobrado a esos abonados que retiraron sus localidades para ver las procesiones en el recorrido oficial. Aunque aún la entidad no ha tomado una decisión al respecto, en los propios abonos se especifica que si por causa de fuerza mayor, no imputable a la agrupación, hubiese que modificar o suspender todos o algunos de los desfiles de cualquiera de los días de este abono, el adquiriente del mismo no tendrá derecho a reclamación alguna. Aun así, la entidad no ha tomado una decisión al respecto ante la situación excepcional de estado de alarma en la que se encuentra el país.

El dinero recaudado por estas localidades se reparte entre las hermandades, y a su vez a distintas obras sociales. Ahora mismo es complejo tomar una determinación, ya que la misma depende del consenso de los hermanos mayores de todas las cofradías, lo que supondría una reunión de unas cincuenta personas, algo impensable en estas semanas de confinamiento.

Además, la Agrupación aún continuaba con su plazo para retirar los abonos hasta el viernes 20 de marzo, por lo que hay personas que no han llegado a retirar sus localidades. La normativa especifica que en ese caso perderían sus derechos adquiridos para el siguiente año, pero la agrupación cerró su sede de manera provisional el pasado lunes 16 de marzo estando aún abierto el plazo. Ante esta compleja situación, la entidad cofrade se encuentra deliberando una posible solución para este caso que favorezca a la mayoría de colectivos implicados.

Se trata de un año especialmente complicado para todos los agentes comprometidos, debido a que el importe de las sillas y tribunas ha sido superior a los años anteriores. El Ministerio de Hacienda obligó a que se aplicase el 21% de IVA en el pago de dichas localidades.