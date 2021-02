12 puntos y 12 rebotes para Golden Dike en un monstruoso partido de Santi Aldama

Emocionante partido entre Loyola Maryland y Lafayette en la Patriot League de la NCAA, que necesitó de tres prórrogas para decidirse. 94-97 para los Leopards, que no es la primera vez que ganan en esta temporada a los de Baltimore. Un partido que ha retumbado por la monstruosa actuación de Santi Aldama, en una exhibición histórica en el equipo y en la conferencia. El canario estuvo 51 minutos en pista donde hizo 30 puntos (12/22 en tiros de dos, 1/8 en triples y 3/5 en tiros libres) y cogió 22 rebotes. Está en un momento espectacular el joven, que fue recientemente jugador de la semana con unos promedios de 25.5 puntos y 10 rebotes. Es su segunda noche seguida por encima de los 30. Con las lesiones dándole un respiro, su desarrollo está siendo muy grande.

También brilló, pese al tropiezo, Golden Dike, que jugó 42 minutos. El malagueño hizo un doble doble con 12 puntos (4/10 en lanzamientos de campo) y 12 capturas, a las que añadió cinco asistencias. Es un campo donde ha mejorado mucho desde su llegada a Estados Unidos. Es importante en Loyola el canterano del Unicaja que promedia 9.4 puntos, 6.3 rebotes y 2.3 asistencias en 26 minutos en los ocho partidos que disputó esta temporada. Está casi 10 minutos más sobre el parqué que la campaña anterior, lo que habla de su mayor trascendencia para el entrenador.

1:30, 2OT | Lafayette 88, @LoyolaHounds 86.Santi Aldama with the first 20-20 game in school history, posting 26 points and 20 rebounds.Here, his drop-step gets Loyola within two.🆚 Lafayette📺 @PatriotLeagueTV on ESPN+📰 https://t.co/PTk3wzAThn#gohounds @Patriot_Gameday pic.twitter.com/rdNbybP8Cx