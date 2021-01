15 puntos y ocho rebotes para Gody Dike en la derrota ante Lafayette

Se hizo esperar, pero Gody Dike ya debutó esta temporada en la NCAA. Es el segundo año del malagueño en la competición estadounidense desde que lo reclutara Loyola Maryland en el verano de 2019. El balance del canterano del Unicaja fue positivo en su curso de aterrizaje y ahora busca dar un paso más en la universidad de Baltimore. Empezó con derrota el interior, que cayó frente a Lafayette en el primer duelo de la campaña (75-77). Tuvo una buena actuación individual con 15 puntos (5/8 en tiros de dos y 5/9 en tiros libres), ocho rebotes y dos asistencias en 26 minutos en pista. Con 11 puntos y cinco capturas terminó Santi Aldama y con 4+4 Alonso Faure, el tercer español del equipo, que se estrenó en la Patriot League.

Habrá que esperar unos días para ver a los otros jugadores de la provincia en la liga. Jesús Carralero lleva varios partidos de ausencia en Campbell y está por ver cuando reaparece el paleño. Los de Carolina del Norte tienen un doble enfrentamiento, por temas del COVID-19, frente a Hapmton el martes y el miércoles. En la División II compite Ale Scariolo con Ouachita Baptist, aunque sólo jugó dos encuentros en esta temporada. La competición suspendió varios choques de los de Arkansas, que tendrán que esperar unos días para volver a competir. Concretamente, si no hay nuevas noticias de la pandemia, hasta el día 23 ante Harding.

7:51, 1H | Lafayette 22, @LoyolaHounds 19. Golden drives and lays it in for an and-1. He has six points and three boards to tie for team-high honors in both categories.Watch on ESPN+https://t.co/2SuHgQ6au4#gohounds #PatriotMBB pic.twitter.com/HPLY6KSoo4