El AEK llegará fresco a la ‘final’ contra el Unicaja

Después del complicado partido de este domingo a las 17:00 horas en el Martín Carpena ante el Barcelona, el Unicaja deberá viajar Atenas para medirse en menos de 48 horas al AEK en el infierno griego. El conjunto de Ibon Navarro se jugará la vida en el último partido del Grupo K del Round of 16 de la BCL contra un rival que no competirá este fin de semana su partido liguero. Por lo tanto, llegarán con seis días de descanso desde su partido del miércoles ante el Galatasaray, donde además no tuvieron que desplazarse. Los cajistas lucharán por pasar primeros de grupo el próximo martes 21 de marzo a las 18:30 horas.

El duelo de la Liga Endesa de este fin de semana será clave para ver si la plantilla verde se está reencontrando con las buenas sensaciones que desaparecieron tras la conquista de la Copa del Rey de Badalona y, sobre todo, comprobar cómo llega físicamente el conjunto de Los Guindos, ya que hay varios jugadores entre algodones. Por otro lado, el partido de este domingo ante el Barcelona no se pudo disputar un día antes, este sábado, debido a que el combinado culé juega este viernes a las 20:30 su encuentro de Euroliga. En ese aspecto, si se beneficiará el conjunto cajista.

Respecto al encuentro liguero del AEK de este sábado a las 18:30 horas, se suspendió por cuestiones extradeportivas. El conjunto griego se debía medir en casa al Promitheas, pero el equipo visitante se encuentra todavía en Londres tras no haber podido regresar a su ciudad natal debido a una huelga general que ha mantenido al país paralizado, sin servicio y medios de transporte. Por eso, el conjunto de Patras, que fue a disputar su encuentro de Eurocup, no podrá regresar hasta este domingo. Sin tiempo suficiente para jugar el partido.