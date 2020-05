Acuerdo de desvinculación con Avramovic

La experiencia de Aleksa Avramovic en el Unicaja tocó a su fin con su marcha cedido al Movistar Estudiantes. El agente del jugador serbio, Misko Raznatovic, ha llegado a un acuerdo con el club malagueño para la desvinculación del escolta del club, con el que tenía una temporada más de contrato, hasta junio de 2021. Así lo publicó Sur y pudo constatar este periódico. No sintonizó con Luis Casimiro y desde la entidad cajista se estimó que las carencias que tenía, más las apuestas exteriores del club no le dejaban hueco en la configuración del plantel de la temporada venidera.

Así que Avramovic, del que en Madrid se publicó que tenía pactada su continuidad en el Movistar Estudiantes, es historia en el Unicaja. Una apuesta por un internacional serbio, que llegaba tras descollar en el Varese italiano, donde había dejado buenas temporadas en crecimiento. Jugó 19 partidos, con medias de 12 minutos, 5.2 puntos y 1.3 rebotes. Brilló en pretemporada con juego más caótico, pero demostró deficiencias en un baloncesto más organizado.

El Unicaja libera, pues, un puesto en la plantilla de la próxima temporada. En la zona exterior tienen contrato Alberto Díaz, Jaime Fernández, Darío Brizuela y Francis Alonso. Tiene opciones serias de quedarse Gal Mekel, el torneo final de la ACB será un buen baremo para medir el gran sabor de boca que dejó en su debut. Queda la duda con Josh Adams. Más complicado lo tiene Axel Toupane. Bouteille y Milosavljevic tienen contratos en el puesto de tres, mientras que Waczynski cabe en algún escenario de plantilla más.

Con la consumación de que no se jugará la próxima Euroliga, el Unicaja ya podrá ajustar más el presupuesto de la próxima temporada, en el que no tiene cabida un Avramovic que no cumplió las expectativas cuando se le firmó el verano pasado como un jugador emergente.