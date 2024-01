Alberto Díaz, todo a su tiempo

Hay que esperar aún con Alberto Díaz. El capitán del Unicaja arrastraba una plenitud física, en escena su mejor baloncesto en los dos últimos meses. Rápido, fresco y esa intuición afilada que solo destaca cuando su cuerpo está entonado. Un pequeño contratiempo en el glúteo le hizo no jugar en Badalona, tampoco ante el Tofas en BCL, que acortó la rotación en el Unicaja y por ende una exigencia mayor en los jugadores malagueños, pero esas cargas se pudieron arreglar, como comentaba Ibon Navarro al ganar a los turcos. Lo indescifrable ahora es si Alberto Díaz podrá reaparecer en La Fonteta este domingo, un Valencia Basket-Unicaja siempre grande y cita marcada, pero no se le forzará. Hay un sprint ahora intenso, partidos importantes de BCL y Liga Endesa antes de la Copa, y se querrá buscar un buen contexto para su vuelta; algo que ya se pagó la temporada pasada, el tratar de adelantar los tiempos con el base.

No tiene rotura en el glúteo, pero es una zona dolorosa cuando el esfuerzo alto. Ibon Navarro decía tras el Unicaja-Tofas que Alberto Díaz "no ha jugado porque no estaba bien. Quería estar con el equipo porque además su presencia ayuda. Es un jugador que en el banquillo nos ayuda a nosotros, a sus compañeros y hemos pensado que estuviese. Pero no iba a jugar. Y no sé si va a estar el domingo. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos tres días". El equipo descansó este jueves y volverá al trabajo el viernes, suficiente margen para planificar ese partido de La Fonteta. El jugador completó parte de la rueda de calentamiento, con buen rostro, pero sin ese punto para competir. Como mencionaba Ibon, muy activo en el banquillo, ese trabajo sombrío de capitán y dosis de liderazgo que nunca perjudican. Una pena porque el nivel de Alberto Díaz era sublime en las últimas fechas, pero no debería pesar el estar fuera apenas una semana. Vienen siete días importantes, además de ese partido ante Valencia, el visitar a Cholet el próximo miércoles, que en caso de victoria daría ya un colchón para estar en los cuartos de final de BCL.

El Cholet es la amenaza

Todavía es la introducción del Round of 16 de BCL, pero ya se puede atisbar cómo puede desarrollarse esta fase. El Unicaja tuvo un partido extraño ante el Tofas, donde el conjunto malagueño supo amoldarse a esas características particulares de los turcos, versionados con la baja de última hora de Austin Wiley. No con brillantez, pero sí con oficio, para dar el primer paso hacia los cuartos de final. Al igual que hizo el Cholet frente a Estrasburgo (98-93), zancada de un Cholet que será el próximo rival de los malagueños, en tierras galas (el próximo miércoles a las 19:00 horas), por lo que sería un mordisco serio a la clasificación si el Unicaja es capaz de conseguir la segunda, y seguir con ese paso firme en BCL, el gran objetivo a medio plazo del conjunto cajista, con ese paréntesis de la Copa. Ya aludía Ibon Navarro en días anteriores que Cholet es el equipo más trabajado de los rivales, que puede ser un vaticinio de lo que acontecerá en las próximas semanas. Habrá que ver si la tendencia se mantiene y si Estrasburgo o Tofas dejan el grupo abierto.