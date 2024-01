Álex Mumbrú: "El Unicaja ha hecho un gran partido, nos ha ganado en todo"

El Unicaja generó pitos en La Fonteta hacia Valencia Basket, ambiente enrarecido por momentos y que deja tocado a Álex Mumbrú, que reconocía en sala de prensa la clara superioridad malagueña. "Felicitar al Unicaja porque ha hecho un gran partido. Nos ha ganado sobre todo por la primera parte. El primer cuarto ha sido bastante significativo. Nuestra puesta en escena no ha sido la idónea; sí que es cierto que hemos tenido mal porcentaje en tiros de tres en la primera parte (3/18). Eso nos ha condicionado mucho, porque si vas jugando fluido pese a no estar bien, metiendo los tiros, el partido puede cambiar. Defensivamente han estado muy bien. Nosotros estuvimos desacertados en la primera parte, eso no quita que no me guste el cómo hemos salido al principio, algunas pérdidas que nos quitaron ritmo. Y ya fuimos a remolque. En el tercer cuarto lo intentamos un poco, aguantamos cinco o seis minutos, pero fuimos a remolque todo el tiempo. Felicitarles y a seguir trabajando porque en 48 horas tenemos un partido en Estrella Roja".

Insistía el técnico en esa diferencia. "Tiene mérito lo que ha hecho el Unicaja. Ha jugado muy bien al baloncesto y está jugando muy bien. Hay que felicitarles por ello, tanto defensivamente como ofensivamente. Nuestro primer cuarto ha sido muy malo, además del desacierto, porque no hemos ganado un sprint. No ha sido bueno. Luego hemos ido a remolque todo el rato. Intentamos agitar en el descanso, mover todo, salimos algo mejor pero fuimos a remolque. Poca fluidez y ese 3/18 en triples te deja tocado porque ves que no eres capaz de conseguir puntos". El peaje de jugar Euroliga y las consecuencias en el fin de semana. "No hemos podido hacer casi plan de partido. Jugamos el viernes, llegamos el sábado y jugamos el domingo. Hemos preparado lo que creíamos que teníamos que preparar para jugar ante Unicaja. Pero nos han ganado en todas las facetas: táctica, esfuerzo, porcentaje... Hoy no hay nada que decir. Han sido mejores en todo. Hay que reconocerlo y saber que venimos de un partido duro, que hoy no hemos estado bien y que tenemos otro partido en dos días, por lo que hay que recuperarse. Aprender de lo que hemos hecho mal hoy".

"No sabemos ahora mismo. Me encantaría poder saberlo pero no lo sé. Esperemos que no sea nada. No pinta muy bien. Se junta la lesión de Touré y Brandon, pues esa posición queda muy tocada. A ver qué nos dice el cuerpo técnico", decía sobre el estado de Brandon Davies, gesto feo en la rodilla tras caer todo el peso de Lima en su pierna izquierda. Se marchaba por su propio pie.