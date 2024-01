Ibon Navarro: "Ni éramos un desastre en Badalona ni ahora los Globetrotters"

Esbozando una sonrisa llegaba Ibon Navarro a la sala de prensa de La Fonteta, lugar familiar para el vitoriano, donde tuvo una etapa como técnico ayudante. Pero en el fondo de ese talante comedido, el estar muy satisfecho por el inmenso triunfo del Unicaja en Valencia, que hasta pareció fácil. "Felicitar evidentemente al equipo por la victoria ante un gran rival y en su casa. Creo que hemos hecho un partido muy sólido, especialmente en defensa. Nos hemos obligado a jugar una forma distinta a lo que solemos hacer por las características de Valencia Basket, limitando sus puntos fuertes. Pero por encima de todo el control defensivo, hasta los cinco minutos del último cuarto; el control de las pérdidas y sobre todo su anotación tras la pérdida del rival. Y lo que hablamos antes de arrancar el último cuarto, que esta película ya la habíamos visto: Valencia Basket empezando 12 abajo el último cuarto iba a llegar esa zona que tanto problemas genera y estábamos preparados, con la idea clara. Cuando hemos fallado, no hemos perdido la concentración atrás y nos hemos metido en una línea constante y buena para controlar el marcador, y poder llevarnos esta victoria", analizaba Ibon Navarro un partido donde defensivamente se estuvo "a un nivel alto. Somos un equipo que tendemos a limitar los tiros de tres puntos de los rivales y hoy no se trataba de eso, sino cerrarnos mucho. Valencia es capaz de ganar los partidos sin acudir mucho a tirar de tres; un equipo que es el que más tiros libres lanza, no porque tenga favores arbitrales, sino porque pinta mucho pintura y consigue ventajas. Había que colapsar la pintura y luego acudir ante los jugadores que son una amenaza real desde fuera. Estar concentrados. Colectivamente hemos hecho un gran partido en defensa, e individual porque los jugadores tienen que tomar muchas decisiones en las situaciones de salida".

"Ni éramos un desastre en Badalona ni hoy somos los Globetrotters; ni Valencia es campeón de Euroliga el viernes ni hoy es el último 'mojón', como se dice en Málaga. Todo hay que contextualizarlo. Valencia viene de hacer un partido extraordinario en Vitoria, ya no físicamente sino mentalmente. Cuesta mucho cargar el cuerpo después de un esfuerzo. Esto es bioquímica pura. Y a pesar de que creo que estaban mentalizados porque hay una rivalidad histórica con Unicaja, y el Unicaja no viene ahora como hace unas temporadas, viene en segunda posición. Podían ponerse cerca nuestra en la clasificación, pero hicimos muchas cosas bien para que no se metieran", seguía el entrenador del Unicaja. Si firmaba una final Unicaja-Valencia en la final de Copa. "Ya gustaría una final con Valencia Basket. Ellos no sé, nosotros tendremos muchos problemas para llegar. Desde el 2002, un anfitrión no es campeón (Baskonia). Yo estaba en la grada. Y ningún equipo repite salvo Madrid y Barça. Queda mucho aún para la Copa, cuatro partidos".

"Hemos hecho un buen partido en líneas generales. La dificultad que tenía el partido a nivel defensivo era hacer cosas que no estábamos acostumbrados. Una línea diferente. Tuvimos un nivel de concentración muy alto, de mucha actividad para ajustarse. Hemos cometido errores, pero hemos sido capaces de estar dentro", insistía. Se acordaba de la ida, donde los taronjas asaltaron el Carpena. "Ellos son mejor equipo de lo que eran entonces, nosotros también. Yankuba y David habían entrenado un día; nuestro único '5' era Dylan. Si vas con ese plan interior... Bastante hicimos en competirles ese día. La plantilla de Valencia Basket, con hasta 16 jugadores, de talento y físico, diría que la más física de la ACB casi seguro y una de las mejores de la Euroliga".