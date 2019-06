Pasó el lunes sin que existieran anuncios oficiales en el Unicaja. Ni salida de Dani Díez, ni llegada de Gerun, ni continuidad de Salin, ni fichaje de Avramovic. Pero todas las operaciones están calientes y cerca de cristalizar. Como se explicó ayer, la concreción de la marcha de Dani Díez es la que debe desencadenar el resto.

En el caso de Aleksa Avramovic, su fichaje está también pactado con su representante, Misko Raznatovic. Tiene fama el agente serbio de respetar siempre su palabra una vez da el sí y, aunque no se ha firmado aún el vínculo con las dos partes, el acuerdo está a punto y puede ser también oficial en breve.

Aunque se había seguido a Avramovic desde el Unicaja, como también ha sucedido con otros clubes de ACB, la opción surge en las últimas fechas. El jugador estaba decidido a cambiar de club tras un ciclo de tres años en Varese, donde ha crecido bastante hasta entrar en la órbita de la selección serbia y destacar en las ventanas.

“No estoy feliz con dejar Varese, pero es la evolución natural de las cosas. Es el momento adecuado de cambiar de equipo. Aprendí mucho, cuando vine a duras penas hablaba inglés y no sabía nada de italiano. Ahora puedo hablar las dos lenguas fluidamente y soy una persona mejor y más seria. Quiero un equipo en el que pueda mejorar y pelear por objetivos importantes. Elegiré un lugar que me ayude a convertirme en un jugador mejor”, decía en su despedida de Varese, ciudad con honda tradición de baloncesto. No en vano, cinco Copas de Europa lucen en sus vitrinas.

12.4 puntos, 3.6 asistencias y 1.9 rebotes en 22 minutos por partido fueron los números en la FIBA Europe Cup de Avramovic, que chirrió ahí en el triple (22%). Mejoró hasta el 39.5% en la Lega y sus cifras anotadoras crecieron hasta 17.7 puntos, 3.4 rebotes y 3.1 asistencias en 28 minutos para 15.3 de valoración. Un detalle importante, ha tenido un +/- de 5 a favor por partido, sintomático cuando juega casi tres cuartos de los minutos.

Avramovic (24 años y 1.91 metros) es un jugador que ha crecido bastante en las tres últimas temporadas en Varese a las órdenes de Attilio Caja. Se considera en el seno del Unicaja que es el tipo de jugador por el que hay que apostar para hacer crecer el equipo, emergente y con hambre. Avramovic es un jugador explosivo y de los que contagia y conecta con la grada. La tradición serbia en el Unicaja normalmente ha dado buenos resultados (Maljkovic como entrenador o Gurovic, Markovic, Stimac, Nedovic, ahora Milosavljevic, como jugadores). Avramovic puede ser el siguiente.