Axel Bouteille: "He dicho que sí al Unicaja, me uno a un gran club"

El francés Axel Bouteille confirmó desde Mouilleron-le-Captif, donde este lunes Francia jugará contra Montenegro un partido de clasificación para el Eurobasket de 2021, de la inminencia de su fichaje por el Unicaja. Como se ha venido informando en los últimos días, el acuerdo es total con el jugador y con el Bilbao. El hecho de que el acuerdo se cerrara definitivamente el viernes imposibilitó que se abonara por vía bancaria el dinero del traspaso al equipo vizcaíno y ello dilató la oficialidad. Este lunes se hará efectiva la transferencia y el jugador será ya del Unicaja.

Bouteille se mostraba muy satisfecho y admitía que la operación ha sido relámpago. cuestión de horas. "Cuando me han dado la noticia, los dos equipos estaban ya en negociaciones", explicaba en declaraciones a la prensa francesa este domingo: "He dicho que sí después de estar seguro de que es un etapa de crecimiento para mí pues me uno a un gran club. El objetivo principal de Bilbao era la permanencia que ya está casi conseguida... En todo caso así fue como se me presentó la situación. Pero me encanta todo allá en Bilbao: la ciudad, el entrenador, el equipo. ¡Pasé los mejores meses de mi carrera!". Bouteille está muy agradecido a su etapa en tierras vascas, donde se ha identificado plenamente. Hace poco aparecía con la camiseta de Iñaki Williams a entrenar después de que el Athletic eliminara al Barcelona. Y su propósito es dar una rueda de prensa de despedida como agradecimiento.

"Ganamos a todos los equipos de la Euroliga en la ACB (5-0 récord). Cuando fuimos a jugar con el Barça para jugar la Copa del Rey, les ganamos en casa en el tiempo extra. Conseguí el tiro de la victoria contra el Real... En resumen, en seis meses han sucedido muchas cosas, más que en 5-6 años", explicaba Bouteille (24 años y 2.01 metros), que consiguió el título de campeón de Francia con el Chalon y después llegó a Limoges, desde donde vino a la ACB.

"Me dieron la noticia en 2 minutos. Incluso si tenía la opción, me pillaron desprevenido. Bilbao estaba abierto al traspaso desde que comenzaron a hablar con el Unicaja sin hablarme directamente. La situación es especial para mí. Conozco mi papel en el equipo y tengo una relación de confianza con mi entrenador y mis compañeros. Descubrí una nueva forma de jugar, una nueva cultura y estoy tratando de aprovecharla al máximo", decía Bouteille, que elogiaba el estilo de juego en España: "Hay más oportunidades en la ACB: dura más. No esperamos tanto como en Francia en los ataques. Si tienes la oportunidad de tirar después de siete segundos, lo haces. En Francia hay muchos más contactos, pero a partir de ahí decir que es más fácil anotar, no lo sé. Hay más opciones porque hay más posesiones".

Así que otro golpe de efecto importante del Unicaja con Bouteille, jugador al que seguían varios clubes de Euroliga españoles. Sus actuaciones han convencido al Unicaja para acometer otro traspaso, como del Brizuela, a mitad de temporada en una muestra de que se pretende aspirar a lo máximo esta temporada. Sólo podrá jugar en la ACB, pero se caza una pieza que en verano probablemente no hubiera sido alcanzable.