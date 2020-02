Una pregunta que suele hacerse el aficionado del Unicaja es si verdaderamente hay una ambición en el seno del club para regresar a la Euroliga, para competir con los mejores del continente en ese AVE que cada vez va más rápido. Los acontecimientos esta temporada están despejando las dudas de los indecisos. Las cosas pueden salir bien o mal, esto es deporte y no hay seguridad de nada. Pero los movimientos que está realizando la entidad denotan que conformismo, precisamente, no existe. La hucha no es infinita, hay menos músculo financiero que en la época dorada, a mediados de la primera década del siglo. Pero hay dinero.

A la celebrada operación Brizuela, que fortificó un núcleo nacional muy ilusionante sobre el que construir, cuando se presentó la opción a mitad de temporada, se suman ahora las llegadas de Axel Bouteille y Marko Simonovic, aún por confirmar oficialmente pero que se dan por hechas tanto desde el entorno de los jugadores, ambos representados por Misko Raznatovic, como en Los Guindos. Aunque siempre hay un resquicio para malpensados. En las oficinas de la Avenida Gregorio Diego recuerdan cuando se quedaron esperando un contrato que se envió firmado para que Marko Todorovic lo devolviera. Una oferta del Khimki de última hora propició que fuera papel mojado. En esta ocasión, la presencia de Raznatovic y su plácet dan seguridad. Está el sí de los jugadores y los clubes y se les espera por Málaga cuando acaben sus periplos con Francia y Serbia.

¿Qué se busca con Bouteille y Simonovic? Ninguno podrá jugar en la Eurocup, la competición fetiche ahora mismo, la única vía de acceso a la Euroliga. Lo primero es inyectar energía a un equipo que físicamente salió triturado de la Copa. Es una enseñanza también pensando en el futuro en el optimista caso de que se regrese a la Euroliga. Hay que tener plantillas largas, de manera indefectible. Aunque no puedan jugar en Europa (el Unicaja ha enviado un pliego para que se le permita inscribir, pero parece bastante improbable), serán dos efectivos más para jugar en ACB. Que también importa. Ello permitirá resguardar también a jugadores porque la competición local no para. Toupane está fuera de combate. Jaime Fernández está al límite con sus problemas en el talón. Ejim tuvo una rotura fibrilar y estará de baja unas semanas. El inicio de los cuartos de final (17 de marzo) es la fecha apuntada en rojo. Con ellos, Alberto Díaz y Carlos Suárez también padecen dolencias que les pueden obligar a saltarse partidos. El duelo ante el Joventut de Eurocup el próximo miércoles 5 de marzo se considera capital. Ganarlo da factor cancha, mínimo, en cuartos de final y unas hipotéticas semifinales. Allí apuntan el malagueño y el capitán.

Bouteille y Simonovic traen versatilidad y una cualidad que no sobra en el equipo, tiro de larga distancia. El francés figura como mejor triplista de la ACB (más del 47%). Es cierto que hay que verle en un contexto con menos minutaje, balón y volumen de tiro que en el Bilbao, donde ha sido capitán general con Mumbrú. Pero la mano la tiene, además de otras cualidades valiosas. Por ejemplo, con Waczynski permite tener siempre a un tirador eficaz en pista si Casimiro lo considera oportuno. Simonovic es un jugador experto, de selección serbia y muchas temporadas en Euroliga y Eurocup. Seguramente pasaron sus mejores años (tiene 33) pero los informes sobre actitud y profesionalidad son buenos. En el Cedevita promedió en la primera fase de la Eurocup 10.2 puntos (18/36 en triples, un 50%), 3.9 rebotes y 12.1 de valoración. En la Liga Adriática casi calca cifras, 10.4 puntos, 3.9 rebotes y 9.1 de valoración.

Son dos fichajes para dar profundidad de armario, también para que si hay que dosificar en la ACB para la Eurocup el equipo no se resienta demasiado. Si hay que tirar sin Jaime, pues puede bajar Wazcynski al puesto de dos puntualmente porque a Adams, aunque ha funcionado mejor a nivel colectivo como escolta, le tocaría hacer de uno.

Evidentemente, un club que no quiere más no hace estos movimientos durante la temporada. Si se aumenta la inversión se verá durante el verano, en función de la competición que se juegue. Ya hubo predisposición a hacerlo en la frustrada operación de Sergio Rodríguez. Es complicado el medio y largo plazo sin tener certeza de en qué división, Euroliga o Eurocup, se está. Pero también hay casos de equipos arriba, como el Baskonia ahora, que pasan periodos de desencanto, como el que se vive ahora en Vitoria. Hace tres años y medio jugaban una Final Four de Euroliga y han jugado play off después. Pero se vive esa sensación de no pelear por un objetivo concreto como el que sí tiene ahora el Unicaja, volver a Euroliga. Traería quebraderos de cabeza y muchas exigencias económicas, físicas y deportivas. Pero la ambición para regresar está latente.