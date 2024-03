La BCL, la ACB y un horizonte que se intuye

No solo el Unicaja ha mostrado solidez y fiabilidad en BCL, el único equipo del Round of 16 imbatido tras cinco jornadas; ya clasificado e imaginando un rival en cuartos de final que se conocerá el próximo 22 de marzo, sorteo que será la antesala a la Final Four, todavía sin sede. Es un dominio aplastante de la ACB. Van pasando las semanas en la competición y coge forma ese concepto, cada vez menos descabellado, que la Final Four habrá una importante representación española. ¿Cuántos? Ya es exceder la elucubración, aún a mediados de marzo y antes hay unos cuartos de final que serán complejos, pero son equipos que dominan con fuerza. Y se hace difícil pensar, atendiendo a posibles amenazas, que haya una oposición real, como para ganar un play off al Unicaja, también al Lenovo Tenerife, ya clasificado para cuartos de final, y un saco donde hay que incluir al UCAM Murcia, completando una trayectoria europea a destacar. No deslumbra tanto en malagueños y tinerfeños, por descontado que una temporada más iban a estar en esa terna. Las temporadas después fluctúan, hay factores en contra, caprichos dentro de la competición; pero el buen posicionamiento de los ACB, y el potencial, hace intuir ese horizonte nítido en la BCL. En Málaga se ha aprendido, después del tortazo ante el Telekom Bonn en la Final Four de BCL, el vigente campeón que es líder de su grupo, loable después de la desbandada íntegra el pasado verano.

Como se mencionaba, Lenovo Tenerife estará en cuartos de final con plena seguridad, ahora hay que dilucidar en la última jornada si como primero o segundo, bien posicionado para que sea el primer caso. Aprovecharon los de Vidorreta la derrota del Hapoel de Jerusalén frente al Peristeri en Szombathely (61-76), todavía con la restricción de no poder jugar en su pabellón; después Lenovo Tenerife cumplió ante el Pinar Karsiyaka en el Santiago Martín (88-79). Si Lenovo se impone la próxima semana el Peristeri en Atenas, los laguneros estarán con el Unicaja en el primer bombo, independientemente del Pinar-Hapoel. Y a fiabilidad la máquina tinerfeña, más en el último tramo de competición. Pero hay que jugarlo. Sobre el papel, el rival que figure de este grupo en el segundo bombo, sería el más temible para el Unicaja, también con alguna opción para el Peristeri.

Más abierto en el grupo de UCAM Murcia, que lo tiene encarrilado para ser líder de grupo, pero ahora mismo no está ni clasificado. Tendrá que cerrarlo ante Hapoel Holon en Israel, es el caso menos farragoso. Si los de Sito Alonso se imponen, primeros; en caso de derrota, habrá que mirar lo que hace el Promitheas con un AEK de Atenas en Grecia ya eliminado. En el grupo restante, un mano a mano directo entre Ludwigsburg y Bonn, con duelo directo entre ellos en la última jornada. La ida fue 80-75 para el campeón; Ludwigsburg será líder si se impone en el average, tendrá que ganar por 6 o más puntos. Mientras, el Unicaja aguarda, el único de los favoritos al título que no tendrá nada en juego en la última jornada.