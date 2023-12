BCL: Unicaja y sus posibles rivales en el Round of 16

Sólo hay dos equipos clasificados directamente para el Round of 16 de la Basketball Champions League. El AEK de Atenas de Joan Plaza y Mindaugas Kuzminskas, que firma un balance de 5-0 (sólo Dijon y Tortona siguen invictos también, pero con cuatro victorias aún) y está siendo una de las sensaciones de la competición. "El papel de AEK de Joan está siendo fantástico, con una agresividad, levantando partidos muy complicados", decía Ibon en la víspera del partido ante el Falco. Y el otro es el Unicaja. 4-1 tras la victoria ante los húngaros y un triunfo de ventaja más el average sobre el Le Mans, el último partido será de trámite en Atenas. De hecho, cosa extraña con el formato de competición, todo está decidido en el Grupo A de la competición. El Unicaja es primero; el Le Mans, segundo y con ventaja de cancha en el play in; el Peristeri, tercero: y el Falco, eliminado.

¿Se sabe algo de los rivales en el Round of 16 que arrancará el 23 de enero? Se puede intuir algo, pero ninguna certeza. Uno de los acompañantes será el primero del Grupo E. Pinar Karsiyaka turco y SIG Strasbourg francés marchan 3-1 y teóricamente de ahí debe salir en las dos jornadas que faltan el que sería el primer rival del equipo malagueño asegurado. Se conocerá en la última jornada, porque los dos equipos tienen el average particular igualado.

Después, el abanico está bastante más abierto. Una de las eliminatorias será el ganador del play in C2-D3. En el Grupo C, el segundo será el perdedor del duelo en la última jornada entre el Lenovo Tenerife y el Cholet Basket, ambos igualados 3-2 tras cinco partidos. Y el tercero del D saldrá del King Szczecin polaco, el Ludwigsburg alemán y el Sassari italiano. Por ahí se puede dibujar un morboso duelo con uno de los viejos conocidos y el mejor equipo de la historia de la competición, el Tenerife.

El último será el ganador de la eliminatoria G2-H3. En el Grupo G marchan líderes PAOK Salónica y Hapoel Jerusalem, finalista el año pasado y uno de los grandes favoritos aunque la guerra en Gaza ha descolocado. El que no avance directamente al Round of 16 tendría el factor cancha a favor en el play in, midiéndose al tercero del H, probablemente Tofas Bursa (1-3) o Igokea (0-4).

Así que puede quedar un grupo explosivo si cayeran en él Lenovo Tenerife y Hapoel Jerusalem, algo factible. Aunque queda mucha tela por cortar aún y las combinaciones pueden bailar. Lo que sí es seguro es que el Unicaja ha hecho los deberes con antelación y jugará desde el 23 de enero el Round of 16. Quedan 14 puestos abiertos aún.