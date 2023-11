La BCL ensalza a Joan Plaza y el estilo de su AEK

Joan Plaza y su AEK están de moda en la BCL. Ya se hablaba de Atenas en verano como uno de los equipos llamados a pelear por el título, misma mesa que el Unicaja, aunque en el caso del malagueño un proyecto más contrastado. Deberían estar en esa carrera. Es el centenario del AEK, inyección económica que ha sido considerable y que ayuda a acortar plazos. Tras cuatro jornadas, ya están con un balance de 4-0 en la Fase de Grupos, un equipo que va camino de construir una identidad de la mano del excajista, cumpliendo con las expectativas en una ciudad que no es sencilla. Plaza estuvo fuera de la rueda año y medio, pero el excajista ha mantenido su prestigio, de entrenador para construir un proyecto ganador, y en Atenas ya cala. La propia BCL dedica un espacio en su página web donde encumbra al catalán, donde además se analiza el manual baloncestístico en su AEK. "No otorgamos un premio al Entrenador del Mes pero, si lo hiciéramos, el inicio de la temporada 8 de AEK seguramente habría sido suficiente para que Joan Plaza agregara más piezas a su sala de trofeos", señala el artículo.

Victorias en BCL este curso ante el Szczecin polaco (86-64 y 77-86); frente a Sassari (79-83), ante Ludwigsburg como local (84-79). Grupo que no es llamativo en cuanto nombres, nivel de la BCL que sí se empina a partir del Round of 16. Pero tiene su mérito encontrar esa fiabilidad con un grupo tan remozado. El AEK anotó a un ritmo de 116 puntos por cada 100 posesiones a lo largo del mes de noviembre y solo concedió 93,4 puntos por cada 100. En el análisis se analizan varios clips, donde resaltan la generación Chasson Randle, ex del Real Madrid y una de las grandes apuestas del verano, además de los NBA Ben McLemore y Jordan McRae. Con el pívot Justin Tillman, quinto jugador mejor valorado hasta ahora (16.5 puntos, 7. rebotes y 19 de valoración por partido) y donde aparece Mindaugas Kuzminskas (11.3 puntos y 12.3 de valoración), aún con el Unicaja manteniendo sus derechos en ACB. Otro jugador llamado a dominar la competición es el pívot Mfioundu Kabengele; hizo 30 puntos, 16 rebotes y 48 de valoración ante PAOK, equipo BCL, en Liga Griega, donde acumula un balance de 4-4.

We don't actually give an award for 𝐂𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 but, if we did, @aekbcgr's start to #BasketballCL 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝟴 would surely have been enough to see Joan #Plaza adding some more silverware to the mantlepiece! ✨ pic.twitter.com/3RG2g6H6S4