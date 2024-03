BCL: Los posibles rivales en cuartos de final se van perfilando

Satisfacción en el Unicaja por la impecable trayectoria en BCL. Ya un 4-0 en el Round of 16, el único imbatido, mostrando una fiabilidad extrema. No se ha visto el equipo malagueño exigido en esta fase, al menos por el momento, clasificación que no es matemática aún; pero las victorias europeas no se regalan y es el mayor respeto a una BCL que vive su pico competitivo, concepto distorsionado en Málaga por las escasas dificultades que se han encontrando los malagueños, pero el trayecto se empinará en cuartos de final, y debería ser como primero de grupo salvo hecatombe en las dos jornadas que restan de fase. Quedan alicientes en el Round of 16, pero el Unicaja ya puede imaginar a esos rivales en cuartos de final, el último paso hacia una Final Four aún sin sede, de los claros objetivos de la segunda mitad de año, entre otra tela que cortar.

Empezando la panorámica, hay un Grupo J donde prácticamente están resueltas las primeras posiciones, entre el Bonn y Ludwigsburg, ambos con 3-1, mientras que Dijon y Galatasaray, equipo con músculo Final Four, están con 1-3. Hay un Ludwigsburg-Bonn en la última jornada que debería ser definitivo. Una opción por lo tanto para el Unicaja es viajar a Alemania, de las pujantes por albergar la Final Four. Al igual que Murcia, que está en un marco parecido a los alemanes, pero con el Promitheas girego. En un Grupo L más abierto, con el UCAM Murcia y los helenos en 3-1, pero esperando para meterse el Hapoel Holon, nombre con cierta tradición a esta BCL. Los de Sito Alonso son actualmente líderes, por lo que se evitaría la reedición entre Unicaja y UCAM en cuartos. En las especulaciones, es difícil mojarse porque puede variar mucho el mapa de este grupo en las dos próximas semanas.

Y el que se teme es el Grupo K, por la guerra fría que mantienen Hapoel Jerusalén y Lenovo Tenerife, actualmente líder el conjunto israelí por el 85-61 hace unas jornadas frente a los aurinegros, antes de la Copa, y donde se pudo compensar esta semana en el Santiago Martín, no recuperando el average, pero sí con el 95-92 que sirve a Lenovo para pujar por el liderato (ambos en 3-1), y evitar así a un coco en cuartos de final, uno de ellos debería ser el Unicaja. La iniciativa es para el Hapoel, el trío de favoritos que señala el mundo BCL. En ese grupo, el Pinar Karsiyaka, otro proyecto interesante, queda con pocas opciones, al igual que el Peristeri de Spanoulis. Un ejercicio de visualizar el horizonte dando por hecho que el Unicaja hará sus deberes, ganando en Bursa la próxima semana ya le valdría, incluso una última bala con Cholet en el Carpena. Se empieza a definir el futuro en BCL, competición donde se está bien posicionado para ganar el título, cerrar así un círculo después de la amargura del año pasado. El desarrollo por ahora es impecable.