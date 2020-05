El Barcelona, rival del Unicaja en la fase final de la ACB, rescinde a Malcolm Delaney

Sigue el goteo de bajas para la hipotética vuelta a la competición con la fase final de la ACB. Ya en otros clubes como Bilbao o Zaragoza se habían visto. Esta llega en un club de los grandes, el Barcelona, que ha rescindido el contrato que le unía con Malcolm Delaney. El cuadro catalán es rival del Unicaja en la hipotética fase final que se jugaría a partir de la segunda mitad de junio entre los 12 primeros equipos. Baskonia, Tenerife, Bilbao y Joventut serían los otros cuatro equipos que se medirían en el grupo de seis, con dos plazas para semifinales.

Delaney llegó en el comienzo de temporada después de que las lesiones de Heurtel y Pangos llevaran a la dirección deportiva, de la que es cabeza visible el malagueño Nacho Rodríguez, a remachar una gran plantilla que debía competir por todo. Y el peso del jugador de Baltimore fue grande en los planes de Pesic, con protagonismo habitual.

El americano, no obstante, fue uno de los jugadores más beligerantes cuando de primeras se recomendó a los jugadores quedarse y no viajar a su país de origen en previsión de cómo pudiera evolucionar la pandemia. Pero Delaney volvió a su país bajo su responsabilidad. Es una decisión que también se planteó en el Unicaja Josh Adams, que lamentó no regresar con su familia. No erá el último de los casos, no obstante, previsiblemente el de Delaney.