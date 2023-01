Baxi Manresa - Unicaja: Victoria en la locura (94-98)

Bien está lo que bien acaba. El Unicaja sacó una sufridísima victoria en Manresa, ante un rival contra el que había perdido sus últimos siete partidos. Sólo el cuarto final y la prórroga da para escribir un libro, es complicado condensar todo lo que pasó. Lo tuvo ganado el Unicaja, pasó a casi perderlo por deméritos propios y acabó venciendo (94-98) en la Cataluña profunda. Salió a flote el oficio del equipo. Osetkowski y Djedovic, robo final decisivo, causaron tres pérdidas en el minuto y medio final al rival al Manresa con grandes defensas y la victoria se fue para Málaga, no así la condición de cabeza de serie para la Copa, la carambola en Tenerife no se produjo. La celebrada victoria (12-5 de balance en la primera vuelta, bordeando el sobresaliente) no obsta para que haya que aprender de lo que se hizo mal. No fue un buen final de partido en los 40 minutos, se abusó del triple, no se atacó el aro y se abusó del 1x1. Pero este equipo tiene alma y hambre. Y sacó otra victoria más.

Con el comienzo de partido hubo una especie de escalofrío recordando lo que sucedió hace nueve meses en el Nou Congost, ese humillante 30-3 de salida en el partido de cuartos de final de la BCL. Salió adormilado el Unicaja al partido, como no suele esta temporada. Con un balance defensivo deficiente y falta de intensidad para pasar los bloqueos y de lucidez para leer situaciones. El Baxi llevaba la bandera del partido. Había avisado en los últimos partidos de que va creciendo con los cambios del plantilla. Ante el Zaragoza cinco minutos de desconexión le costaron el partido y en Valencia compitió hasta bien entrado el último cuarto.

Son dos jugadores Dani Pérez y Frankie Ferrari que suelen hacerle bastante daño al Unicaja y comenzaron el partido con esa idea. Un triple bastante lejano del ex cajista sobre la bocina del primer cuarto certificaba que habían sido 10 minutos no para olvidar sino para aprender. La defensa, que es la matriz de la que nace este ilusionante Unicaja 2022/23, estaba perdida y había que recuperarla. Fue clave para ello Kendrick Perry. Elevó el nivel de energía y le añadió un acierto en el tiro exterior que no está teniendo (sobre el 20% en triples esta temporada) de manera habitual. El americano es un jugador que engrasa en este Unicaja, tiene mucha ascendencia sobre el grupo. Es cierto que a veces la lectura de juego no es la mejor, se vio en algún ataque al final, pero es de los que se pone cada partido, baja siempre el trasero. Y eso se valora en un grupo para ganarse el respeto. En tres minutos el Unicaja firmó un parcial de 0-13 (con tiempo de Pedro Martínez por medio). Llegó una tormenta de triples. Dos de Perry, Djedovic, Kalinoski (tras bote por detrás y sin rebote)... Es evidente que son otros equipos respecto a la temporada pasada. El Baxi aguantó el tirón y llegó a subir a cinco la renta, pero la descarga final malagueña antes del descanso resultó tremenda. Atrás la mejoría fue grande, de recibir 31 se pasó a encajar 15. Osetkowski no metía pero se puso duro atrás. Después Ejim, volvió Kravish para fortalecer bajo los aros... Y Alberto mantuvo la línea de Perry, con un robo corajudo ante Dani Pérez y también metió un triple en el 0-8 de parcial con el que acababa el primer tiempo.

Era un golpe duro para los catalanes irse abajo (46-51) después de haber jugado muy bien y haber dominado el 95% del encuentro. Tras el descanso, Pedro Martínez colocaba una zona 2-3 que comenzó a indigestársele al Unicaja, que también volvía a tener problemas con el balance defensivo. El Baxi no perdona correr, incluso tras canasta rival. Un parcial de 12-2 para los manresanos ponía el 58-55, con dos acciones espectaculares, un alley hoop y un dos más uno acrobático, de Robinson. El partido estaba equilibrado, en rentas cortas, y parecía que iba encaminado a una resolución estrecha. El Baxi había conseguido de nuevo jugar a su ritmo, frenar el caudal ofensivo del Unicaja, pero cinco puntos en los 30 segundos, con triple sobre la bocina de Kalinoski tras tapón y pase de Sima, permitía al equipo de Ibon Navarro irse al último cuarto arriba (67-69).

El comienzo del periodo fue demoledor. Triple de Kalinoski, dos más uno de Osetkowski, triple de Carter, buena continuación de Sima... 72-80 y tiempo muerto de Pedro Martínez. La respuesta del técnico catalán fue bajar el quinteto y, tras la eliminación de Geben, colocar a Vaulet de cinco. Y el efecto, un parcial de 7-0 que obligaba al tiempo muerto de Ibon Navarro. El encuentro se adentró con igualdad en los tres minutos finales y el Unicaja no jugó bien. Se contagió de losnervios locales, justificados por su posición en la tabla. Se precipitó en ataque, tomó malos tiros y abusó del triple sin masticar, olvidándose de atacar el aro cuando el Manresa llevaba tiempo en el bonus. Haber metido mucho de tres antes acabó siendo venenoso al final, se optó por esa vía. El partido estaba casi perdido a falta de 30 segundos, con balón y tres arriba para Manresa, pero el final de los 40 minutos fue una locura. Una técnica desproporcionada a Robinson dejó un tiro libre para colocarse 85-83 y balón. Kalinoski metió un tres más uno impresionante desde ocho metros pero, cómo es este deporte, falló el tiro libre. El Unicaja recuperó la bola y la perdió (hubo falta no pitada a Perry). Dani Pérez falló uno y metió otro tiro libre (86-86) y le quedaron seis segundos al Unicaja. Mal ataque de Perry, resuelto con un tiro de ocho metros que no entró.

La prórroga siguió la tónica enloquecida. El Unicaja no metía los tiros libres adicionales y falló algún tiro claro pero vivió de cómo atrás supo hacerse fuerte. Es lo que vendrá a partir de ahora, manejar nervios en finales apretados, no se ganará por demolición como en el grueso de partidos de la primera vuelta. El robo salvador de Djedovic decidió. Son maneras de ganar.

