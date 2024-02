Bélgica - España: Ventana indigesta para Alberto Díaz y Yankuba Sima

Acabó la ventana de partidos internacionales para la selección española. La grandísima noticia del regreso de Ricky Rubio está por encima de todo, pero las sensaciones del equipo de Sergio Scariolo no han sido las mejores. A la derrota en el primer partido ante Letonia se suma el de este domingo en Charleroi ante Bélgica (58-53). El grupo de cuatro equipos tiene tres plazas para el Eurobásket. Letonia, al ser anfitriona, tiene la plaza segura. Así que en la práctica es un triangular entre Bélgica, España y Eslovaquia. El siguiente parón contiene dos España-Eslovaquia en los que se debe encarrilar la clasificación, pero estas dos derrotas han sido un aviso importante para lo que viene. En un equipo con casi una decena de jugadores de Euroliga (ocho en Bélgica, más los cajistas Alberto Díaz y Yankuba Sima, además de Jaime Fernández y Sebas Saiz).

Fue un partido indigesto en Charleroi, donde la selección española acabó estrellándose ante un equipo belga dirigido por Dario Gjergja, que ya fue el único equipo que derrotó al combinado nacional en el Europeo de 2022, que acabó con aquel gran oro de Berlín. Es un cuadro atlético, con jugadores que saben jugar al baloncesto y en el que Gjergja, que ya se midió al Unicaja como técnico del Oostende, le da un plus. Pero no debería ser mejor que la selección española, cuya siguiente cita será el Preolímpico de Valencia a principios de julio, donde entonces no habrá ningún margen de error. Hay seis equipos y sólo una plaza disponible para ir a París. Habrá seguramente un equipo mejor con los NBA (Garuba y Aldama) y algunos Euroliga que faltaron (Lorenzo, Willy o Llull), pero el aviso con estas dos derrotas ante Letonia y Bélgica con un equipo más potente que en anteriores ventanas sin Euroliga ha sido nítido.

En clave cajista, Alberto Díaz regresó con 25 minutos en pista, en los que sumó cuatro puntos (2/3 en tiros de dos y 0/3 en triples), dos rebotes y dos asistencias. Metió dos canastas que parecían importantes en el último cuarto, pero una Bélgica en la que Obasohan fue una pesadilla regresó al partido y consiguió el merecido triunfo. Ricky redujo su minutaje esta vez y el malagueño tuvo cancha. Intentó defender y llevar el peso del equipo, que estuvo espeso en líneas generales. Sima ofreció una buena irrupción en el primer tiempo, con seis puntos en las cercanías del aro. Acabaría con 15 minutos, con cuatro rebotes para 10 de valoración, el más valorado del equipo junto a Darío Brizuela (14, máximo anotador). Ahora toca el regreso a Málaga para incorporarse al Unicaja.