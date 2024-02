Mario Saint-Supéry, otro master acelerado

Mario Saint-Supéry sigue viviendo experiencias poco normales para un chico que aún no ha cumplido los 18 años. El malagueño concluyó este sábado en Guadalajara su primera experiencia con la selección absoluta. Por la tarde estaba en Los Guindos para ver a los que son sus compañeros de generación en el Unicaja ganar un partido de Liga EBA en la prórroga ante La Zubia. Saint-Supéry fue parte del grupo de seis jugadores invitados que Sergio Scariolo escogió para complementar el trabajo del combinado nacional en este primer tramo de partidos de clasificación para el Europeo. Era el más joven de ellos, el único que aún no es mayor de edad. Estaban también Ndiaye (Real Madrid) y Jordi Rodríguez (Joventut) (2004), Lucas Langarita (Zaragoza) y Sergio de Larrea (Valencia) (2005) y su coetáneo, un par de meses mayor, Hugo González (Real Madrid) (2006), con el que lleva jugando desde minibásket. Cinco jugadores exteriores más el interior del Real Madrid, que aún no ha debutado oficialmente con España en categorías inferiores a la espera del plácet para ocupar plaza de español y no de nacionalizado al haber hecho los trámites antes de los 16 años.

Ha sido una semana especial para Saint-Supéry, radiante como los otros jóvenes que han formado parte de la experiencia. Los otros cinco también han debutado ya con sus primeros equipos y son proyectos top en el baloncesto español. Tener cerca a Rudy Fernández o Ricky Rubio y convivir con ellos es un máster acelerado en todos los sentidos, entrenar y departir junto a leyendas del baloncesto europeo. “Tienen mucho talento”, decía el genio de El Masnou, cuyas cotas de precocidad aún no son homologables para este grupo pero que sabe lo que supone estar a estos nivel es siendo adolescente. Y, claro, bajo la batuta de Sergio Scariolo. El técnico afincado en Marbella aún no renovó su compromiso, que expira tras los Juegos, para los que hay que clasificarse en un Preolímpico en Valencia que tiene intranquilo al baloncesto español, pero la sintonía es buena y, como dijo Elisa Aguilar en estas páginas, la idea es que continúe. Scariolo va preparando la sucesión, que se acelerará en el Eurobásket 2025 una vez haya varias retiradas de jugadores señeros.

Las generaciones que vienen tienen una dimensión tremenda y Saint-Supéry es uno de los que más llaman la atención. España es vigente campeona del mundo sub 19 y subcampeona de Europa sub 18. El malagueño, que ya fue MVP sub 16, ya estuvo en Nis en esa plata junto a Hugo González. En principio, ambos deben liderar este verano en Tampere (del 27 de julio al 4 de agosto) a la sub 18. Antes, el reto de acabar la temporada y jugar los play off de LEBOro con el Tizona Burgos, en el que ha caído de pie. En tres partidos promedia 14 puntos. Su actual entrenador, Diego Ocampo, también estuvo en este parón dirigiendo a la República Checa.