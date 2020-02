El Unicaja ata el fichaje de Axel Bouteille

El Unicaja ha cerrado el fichaje de Axel Bouteille para lo que queda de ésta y las próximas tres temporadas. El acuerdo es total entre el club malagueño y el agente del jugador, Misko Raznatovic. Es una operación estratégica del estilo de la que se acometió con Brizuela. Se entiende que se dan las condiciones para acometer un traspaso que se abonará al Retabet Bilbao, entre 100.000 y 150.000 euros, según las fuentes consultadas.

Bouteille juega esta tarde contra Alemania con la selección de Francia en la clasificación para el Europeo, primer partido de la serie. El francés (alero de 2.01 metros y 25 años) no ha podido firmar aún el contrato y es el paso que falta para la oficialidad, hasta que no llegue el Unicaja no lo anunciará. Puede entenderse la intranquilidad del aficionado por una operación de peso, pero tranquilizan desde el Unicaja y desde el entorno del jugador. Misko Raznatovic tiene fama en el mercado de duro negociador. Pero cuando da un OK, es irreversible y respeta su palabra, también forma parte del aura que le acompaña. Y ya ha dado el visto bueno al acuerdo con el Unicaja y el francés.

El alero francés ya tiene, de hecho, la idea de llegar a Málaga el martes o el miércoles, una vez acabe su periplo con la selección y ser presentado. Hay que recordar que el plazo para intercambiar a jugadores con contrato en vigor entre equipos ACB acaba el próximo 29 de febrero.

17.7 puntos por partido y 47.8% en tiros de tres son las credenciales que presenta Bouteille, que ya fue seguido por el Unicaja en su etapa en el Limoges (jugó dos veces en el Top 16 del año pasado contra el equipo malagueño). Es el sexto anotador de la ACB y ha completado una primera mitad sobresaliente con el Bilbao, al que ha liderado a participar en la Copa y a estar estabilizado en el play off. Se paga una cantidad superior a lo que debería percibir en verano el Bilbao, pero bastante asumible para el equipo malagueño.

El fichaje del francés se ha agilizado, estaba ya en estudio desde antes y hubo, de hecho, reuniones con Raznatovic en la Copa por él y otros nombres, a raíz de la lesión de Toupane, que estará tres meses de baja y se perderá la temporada. No podrá jugar en la Eurocup, salvo que prospere una improbable petición del equipo malagueño con el organismo para ver si podía inscribir jugador por las lesiones. El Fenerbahce pasó el año pasado una racha similar en las eliminatorias y antes de ellgar a la Final Four y la Euroliga fue inflexible.

En cualquier caso, la llegada de Bouteille se encuadra en la construcción de un bloque que se acerca a la madurez, entre los 24 y los 26 años (Díaz, Fernández, Guerrero, Brizuela), sobre los que construir. Encaja en perfil de jugador ya testado en ACB, aunque también habrá que verle en un contexto con menos protagonismo y balón que en Bilbao. En cualquier caso, un movimiento audaz del club malagueño para reforzarse no sólo a corto plazo.

Paralelamente, se trabaja con la misma agencia de Raznatovic en la llegada de Marko Simonovic. El serbio está igualmente con su selección, a las órdenes de Igor Kokoskov en su debut. Jugó el jueves en Finlandia (58-80), partido en el que jugó 20 minutos con siete puntos y cuatro rebotes. Es un hombre experimentado en Euroliga y Eurocup, un tres-cuatro solvente. Tiene 33 años y no hay problemas para su salida del Cedevita.