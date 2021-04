Darío Brizuela es el hombre del momento en el Unicaja. Sólo Alberto Díaz juega más que él, que es el máximo anotador y el jugador más valorado. Desde la llegada de Fotis Katsikaris ha dado una zancada en su crecimiento. Le tiene mucha fe el entrenador griego, que apuesta decididamente por su desarrollo. En cierta forma, su trascendencia es muy alta. Él vasco lo asume con naturalidad. "Tranquilo, ya que entiendo que no todos los días voy a meter 30 puntos ni tampoco 4. Esto sé que es así, yo voy a cada partido intentando ayudar al equipo, entiendo mi rol, entiendo que mi punto fuerte es anotar, pero si hay días que no puedo anotar no pasa nada. Mi objetivo número uno es ganar, no meter puntos. Lo que me preocupa es que el equipo juegue bien, y si no necesita de mis tiros y mis puntos no tengo ningún problema", decía en declaraciones al departamento de comunicación cajista.

El equipo malagueño se llevó un serio revés en Tenerife, donde no hubo opción alguna de ganar. "No fue bueno en absoluto. Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy solido, que sabe a lo que juega y te pone en dificultades. No salió en absoluto un buen encuentro pero ahora es una semana nueva. Tenemos un partido importante este fin de semana y hay que sacarlo sí o sí", explicaba el escolta, que analizaba la situación: "A día de hoy estamos en el play off, pero los equipos de abajo están peleando, y en estas siete jornadas que quedan van a seguir haciéndolo mientras que nosotros tenemos que mantener el nivel para quedarnos en esta posición, porque subir a la séptima está complicado aunque no es imposible… y empezando por este fin de semana".

Ahora llega al Carpena el Casademont Zaragoza, que aún no tiene certificada la permanencia. "Encima vendrán con ganas porque en el partido de ida hicimos un buen trabajo y ganamos holgadamente y eso no deja un buen sabor de boca a nadie. Seguramente llegarán con muchas ganas, y además con Luis como nuevo entrenador van a venir con especial ilusión. Y nuestro trabajo es que desde el minuto uno no se sientan cómodos, no se vengan arriba, y hacer del Carpena un fortín en estos partidos que nos quedan en casa", aseguraba Brizuela, que hablaba de una de sus figuras: "Desde que Dylan Ennis está en la Liga Endesa, ha sido un emparejamiento muy difícil. Es un anotador muy rápido, muy físico, es un reto que me gusta, me gusta jugar contra los mejores y va a ser un partido muy complicado. Pero no debemos centrarnos solo en él, creo que Casademont Zaragoza tiene un equipo muy completo. También habrá que ver cómo se ajustan ahora a Luis. Pero creo que tenemos un equipo con mucha capacidad en los dos lados y debemos centrarnos en hacer nuestro trabajo bien, estar sólidos atrás, rebotear y, en ataque, compartir el balón, que es lo que nos faltó el otro día un poco más".

Al frente del conjunto maño está Luis Casimiro, uno de los culpables de que Brizuela esté en Málaga. Tenía buenas palabras con el manchego. "Es la primera vez en toda mi carrera que me toca enfrentarme a un entrenador antiguo de la misma temporada, te puedes esperar cosas muy parecidas a las que hacíamos aquí... o no. Luis es un entrenador con muchísima experiencia así que ninguno va a pensar que es fácil, no creemos que vayan a jugar a cosas parecidas a las que jugábamos con él, y en ese sentido será como si no fuera él. Aquí le tenemos especial cariño, sobre todo yo por la oportunidad que me dio de venir aquí. Tengo ganas de verle, saludarle, pero una vez que empiece el partido, no hay amigos", finalizaba.