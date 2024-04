El futuro Unicaja: Osetkowski, Tyson Pérez, Carter, Will Thomas...

Es inevitable que salgan informaciones y rumores acerca del futuro de jugadores del Unicaja pujante. Es una buena noticia, significa que los jugadores han aumentado su valor de mercado, que las cosas se hacen bien. A grandes rasgos sobre la composición de plantilla, Alberto Díaz tiene contrato hasta 2028; Tyler Kalinoski, hasta 2026; Osetkowski, Kravish, Taylor, Carter, Djedovic y Perry, hasta 2025. Todos con buenas cláusulas, a partir del medio millón, alguno por encima del millón. Acaban, en algún caso con opciones de club, Barreiro, Sima, Lima, Thomas y Ejim. Están cedidos Saint-Supéry (2028) y Nzosa (2026). Es el panorama del Unicaja

En su comparecencia en Ser Deportivos Málaga, el presidente, Antonio Jesús López Nieto, respondió a las preguntas sobre el futuro de varios jugadores de la actual plantilla. "Si tuviese alguno en la órbita tampoco te lo iba a decir", respondía sobre si hay alguien más aparte de Tyson Pérez atado.

Dylan Osetkowski, por su temporada y especiales características, es un hombre que ha sonado bastante en los mentideros. "Tiene contrato. Sé cómo se mueve esto, quién quiere mover esto. Esto es deporte profesional. Agentes llaman a medios, medios llaman a agentes, sacamos la noticia, alguna es verdad, alguna es medio verdad, otra es mentira, otra es interesada... Uno tiene que estar preparado siempre", decía López Nieto: "Siempre puede ocurrir, un equipo que es atractivo como este Unicaja, un equipo medio alto de la competición europea y equipos grandes y poderosos con grandes fortunas de mecenas, sean futbolísticas o personales, vienen por jugadores, hacen ofertas y si el jugador lo cree se va. De la cláusula no nos vamos a mover, eso lo sabe todo el mundo y el mensaje está claro. No vamos a negociar cláusulas de ningún jugador", recalcaba el presidente cajista: "El jugador firma con nosotros unas condiciones y el que quiera irse tendrá que pasar por caja. Y tan amigos. El que no quiera estar con nosotros no estará. Lo digo en general, no por Dylan, ni mucho menos. Lo digo para el futuro. Pasó con Darío. Estaba muy contento con nosotros, le llegó la oferta del Barcelona, la eligió, yo le entiendo, esto es deporte profesional. Y no pasa nada. Aquí estamos, nadie es imprescindible en ningún sitio".

Acerca de la cláusula de salida del jugador californiano, López Nieto dice que "a alguno le parecerá muy elevada y a otros no. Yo creo que es la idónea. Son las cifras del baloncesto. ¿Que si es cerca del millón? Por ahí andará. Pero está muy en la línea. El que quiera tendrá que darle un proyecto deportivo, porque Dylan está muy contento aquí. El que pueda venir, que aquí no ha venido nadie, es lo que he leído en los periódicos. ¿Carter al Madrid? Lo de Alberto escuchamos y leímos mucho tiempo que se iba y a mí oferta en firme ni llamada de ningún agente de ningún lado ocurrió y aquí está Alberto. Sin embargo, de Darío Brizuela nunca leí nada y una tarde de julio me llama Juanma y me dice 'Antonio, que me ha llamado fulano, que pagan la cláusula de Darío'. Pues si pagan la cláusula ya está hablado con Darío. Tardó 24 horas. A veces el viento se genera mucho y no pasada nada y el huracán llega de golpe. Hay que estar preparados".

"Ahora mismo estamos centrados en la competición, antes en la BCL y ahora en la ACB. Juanma estará viendo con el entrenador las opciones que podemos tener", señalaba acerca del futuro López Nieto: "A partir de unos días tendremos que sentarnos y ver cuáles son las opciones, pero no vamos a adelantar los plazos, no vamos a crear incertidumbre y no es el momento. Todo lo tenemos bien planificado y está muy trabajada la parte del área deportiva, por lo que pueda suceder en todos los marcos. Tenemos que estar preparados siempre aunque no ocurra nada para tener jugadores vistos en todas las posiciones dentro de nuestras posibilidades. No queremos que venga el agente con el catálogo. Que se te vaya un jugador en un puesto y te venga el agente con su catálogo. Que seamos nosotros los que vayamos a por un jugador y no los otros a traerlos".

Otro nombre, en esta caso que acaba contrato, es Will Thomas, que a sus 38 años sigue en forma y rindiendo. "Yo creo que Will estaría dispuesto a continuar si se le ofreciera algo, él está muy feliz aquí. Es una opinión personal, pero creo que Will sólo seguiría jugando con nosotros. Él está muy feliz aquí y se ha creado un ambiente muy bueno entre ellos. Eso genera una situación positiva a la hora de negociar, pero también puede ser una hipoteca. Tendrán que decidir los técnicos qué quieren para la continuidad de este proyecto, que está montado pero hay que ir retocando las posiciones por los tiempos o lo que pueda venir de fuera. Sin volvernos locos, con mucha tranquilidad. Tenemos el reto de la Liga está ahí. En Tenerife hay un partido difícil y complicado. Después de haber ganado y la fiesta puede ocurrir cualquier cosa, no pasa nada. Tenemos ya garantizado el segundo puesto de la liga regular, que es un éxito, aunque no decimos que no al primero. Iremos al play off y vamos a disfrutar el momento, ya verá la gente lo que ocurre al acabar la temporada. Es obligación nuestra no alterar a la gente. Sé que vuestra obligación es dar noticias, pero para la marcha deportiva del equipo no es bueno. Casualmente, cuando sale lo de Dylan, en una página web es la previa de la BCL. En la página que sale pues hay relación con los equipos que competían en ese torneo por parte de los agentes... Es un poco de tinieblas y tenemos que ver la luz nosotros y ponernos las gafas bien y no caer en trampas".