Su participación en el Breogán-Unicaja estuvo en el alambre hasta el último entrenamiento previo al viaje a Galicia. Carlos Suárez tenía una microrrotura en el bíceps femoral que se produjo el Viernes de Dolores. Los dos últimos entrenamientos fueron buenos y se estimó entre todas las partes que podía jugar e Lugo. Fue el mejor jugador del equipo en los 13 minutos que estuvo en pista, de hecho. Le valieron para ser el máximo anotador (12) y el jugador más valorado del equipo (14).

No obstante, pocos minutos después del paso por el vestuario abandonó el partido y ya no regresó a la pista. Se le notaba dolorido muscularmente, ya en la primera mitad pidió el cambio. Se probó, pero no quiso forzar más. Tiene una contractura en el isquiotibial de su pierna derecha. No es el bíceps femoral en el que se hizo la microrrotura, pero sí en la misma zona.

Este lunes pasará pruebas cuando regrese a Málaga para ver el alcance exacto de la lesión, que llega en un momento en el que habrá tres partidos más en apenas siete días, un tramo exigente.