Luis Casimiro compareció este martes en la sala de prensa del Martín Carpena después del último entrenamiento del Unicaja antes de partir a Manresa, donde mañana (20:00) arranca un nuevo capítulo de la Liga Endesa para el conjunto malagueño. El técnico llega sonriente y lanza un mensaje optimista. Se muestra encantado con la plantilla y "expectante" de que lo que pueda traer esta campaña.

"Esta mañana me analizaba y estoy expectante, con ilusión, con ganas. Me gusta mi equipo trabajando, construyendo, me encuentro feliz. Tras 21 temporadas sigo sintiendo lo mismo o incluso lo saboreo más, estoy súper ilusionado porque estoy trabajando en un sitio que es increíble como el Unicaja. En una ciudad impresionante, con una afición tremenda. Y puedo disfrutar de esto porque si algo tengo es que para mí el baloncesto es prácticamente todo. Estoy encantado de poder seguir, mirando atrás me siento satisfecho pero sé que tengo un reto apasionante", explicaba de manera vehemente.

Continuó en esa línea Casimiro, que manifiesta su gusto por la plantilla: "Me gusta Melvin (Ejim), me gusta Toupane, me gusta Rubén... Si algo puedo decir es que me gusta el equipo que tenemos. Y me gusta su actitud. Es un equipo que trabaja muy bien. De todos espero que hagan el mejor trabajo y tomen las mejores decisiones. Nadie está obligado a nada en anotación o a sobresalir, pero sí a tomar las decisiones correctas para el equipo. Van a poner todo a disposición y haremos las cosas bien. Tendremos una buena dinámica de equipo, de juego y de entrenamiento".

Sobre flaquezas y virtudes, el preparador cajista no se aventura aún. Pide tiempo después de una pretemporada compicada: "Es muy pronto para hacer un análisis muy profundo, nos estamos conociendo y estamos conociendo al equipo, sin definir mucho los roles. Todavía lo que nos va a hacer crecer y saber dónde estamos es la competición. Teniendo en cuenta que el equipo lleva cinco días junto, que entrenó cuatro veces y jugó dos partidos, lo que nos va a dar una situación real es la competición. La pretemporada ha servido para trabajar, para saber por dónde vamos, pero será la propia competición la que nos guíe".

Se trabaja por tanto en acoplar a los nuevos, sobre todo a los más recientes como el caso de Axel Toupane, que llegó por la lesión de Milosavljevic: "Intentamos adaptarlos a marchas forzadas pero lo que cuenta es cuando quieres hacerlo. No es tanto qué hacer sino cómo. Y en ese sentido están a tope, intentándolo, metiéndose en la dinámica de las reglas de juego del equipo. Son buenos profesionales, estoy muy contento por cómo hemos hecho el trabajo y por tanto creo que poco a poco nos iremos metiendo cada vez más. La actitud es muy buena y cada vez parecemos más equipo. Nos hubiera gustado mantener el 50% del equipo, pasó la desgracia de Dragan y por tanto con los brazos abiertos para Toupane y que sea uno más. La competición nos hará crecer".

En ese sentido de las dificultades en la preparación, son varios los jugadores que disputaron el Mundial o iniciaron las previas y que no tuvieron descanso. "Hay quien está trabajando desde el día 16 de agosto y está haciendo un buen trabajo y se le estará haciendo largo el verano. Para otros que acaban de llegar y les ha ido bien el Mundial como a Waczynski o Toupane habrá sido apasionante. Pero esto viene así, me imagino que unos están más en forma y otros menos", señala Casimiro, que relativiza y piensa en soluciones: "No todo el mundo llega al clímax de la preparación igual. Tenemos jugadores más en forma y otros menos y en situaciones de estos campeonatos, que son largos y acaban tarde, acaban pasando factura. Tenemos que subir el pistón de los que están más abajo y regular el de los que vienen arriba porque han competido mucho. En la conjunción de todos los jugadores irá lo que hagamos".

Uno de los más afectados es Jaime Fernández. El base se quedó a última hora fuera de la lista de Sergio Scariolo para el Mundial y sus apariciones esta pretemporada con el Unicaja han sido muy grises. Él mismo aseguraba en la presentación de la Liga Endesa que su preparación "no ha sido muy buena". Casimiro responde con una palmada en la espalda y un mensaje de confianza para el jugador: "Lo va a hacer muy bien. Jaime tiene todo nuestro apoyo, le queremos, deseamos que las cosas le vayan bien. Cuando esté rodeado de mentalidad positiva lo hará bien y mañana va a jugar muy bien".

La Liga Endesa arranca para el Unicaja en el Nou Congost ante un Baxi Manresa pujante con Pedro Martínez en el banquillo. Así analiza Luis Casimiro el primer partido del campeonato: "Aquella es una cancha complicada siempre, con un gran ambiente. Estamos ante un entrenador que conoce bien la Liga y sus equipos juegan muy bien con el pase, tácticamente, por tanto tenemos esas dificultades que tenemos que controlar para que en defensa estemos sólidos. Son cosas intrínsecas a cualquier partido, sea la competición que sea. Hay que intentar estar bien en el rebote, tomar decisiones en ataque y a partir de ahí construir desde la defensa el ataque. El esfuerzo es máximo y la actitud es buena, estoy muy contento con el equipo, está trabajando muy bien. Tenemos ilusión para comenzar una nueva temporada".

¿Objetivos? Habla de ambición, pero huyendo de metas en una fase prácticamente beta del equipo: "Hacer un gran papel en cualquier competición es el objetivo. Por más decirlo no se consigue y sí que hay que hacerlo. Ahora mismo lo que no puedo es mirar más allá del trabajo diario, solo puedo mirar el construir las cosas, que todavía estamos en construcción permanente, en intentar insertar nuevas piezas, que nos conozcamos... En el día a día. Y no puedo pensar más allá. Pero si hacemos un buen trabajo, intentamos mejorar cada día, tenemos ambición por hacer las cosas bien, las consecuencias serán las victorias y conseguir objetivos".

"Nos pueden faltar cosas tácticamente, nos podemos equivocar, pero lo que no nos puede faltar es la mentalidad. Positiva, de equipo, de estar al 100%, que las cosas que nos falten las suplamos con mentalidad. Mantenerla al máximo para que las cosas vayan cayendo en su sitio. Estamos todos teniendo mucha más conciencia de equipo y lo que podemos hacer, pero a priori no nos puede faltar esa preparación mental y no poner muchas excusas", completa el ciudadrealeño.

Se utiliza el tópico de la mejor Liga Endesa de la historia después de un verano de fichajes interesantes. Casimiro comparte ciertos puntos, pero lo relativiza: "A esta altura siempre hablamos de lo mismo. Sí que hay un dato objetivo y palpable es que el trasiego que había de Liga Endesa hacia la NBA ha sido al contrario. Han venido jugadores de NBA hacia nuestra Liga. Que la crisis económica que hubo parece que ya no es tanta y hay equipos que hacen una grandísima inversión. Luego, la Liga Endesa siempre ha sido igual de competitiva, nunca hubo un partido fácil. Los equipos de media tabla hacia abajo hacen muy buen trabajo dentro de sus posibilidades y superan en lo deportivo las perspectivas económicas. No va a ser un año diferente, es una muy buena liga con una muy buena organización, donde la competencia está al máximo".