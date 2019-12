Espectáculo, exhibición o despliegue son solo alguno de los adjetivos con los que valorar el partido de Unicaja ante el Oldenburg. Quizás no era el rival más potente al que enfrentarse, pero el equipo de Luis Casimiro sacó a relucir aspectos que posiblemente el aficionado que estaba en el Carpena llevaba tiempo con ganas de ver. "No se le puede poner peros al partido que hemos hecho. Posiblemente, solo el desajuste del primer tiempo en defensa concediendo algunas canastas fáciles, pero lo hemos corregido en el segundo. A partir de ahí, desde la defensa, jugando con mucha alegría y con mucho ritmo, hemos encontrado tiros abiertos, equilibrio entre fuera y dentro... Un partido muy completo", dijo el entrenador en rueda de prensa tras el choque.

Como viene siendo habitual, Casimiro mira por los suyos y centra la importancia de esta abultada victoria en la moral de sus pupilos y no tiene apuro en afirmar que el equipo se exhibió: "Al jugador le viene muy bien encontrarse con esa soltura, tener confianza, que las cosas te salgan bien, que hayamos jugado bien, con conexiones que antes no salían y han salido porque las llevamos entrando mucho tiempo. Hemos dado espectáculo y eso al jugador le viene bien, estoy contento por esa parte". Sin embargo, el entrenador de Unicaja no se confío en ningún momento, incluso durante el descanso llegó a pensar en un posible arrreón del conjunto alemán. "Nunca te esperas un partido fácil, siempre vienes preparado para estar alerta y reaccionar a dificultades que pueda haber. Mi filosofía es estar preparado, alerta, para asumir las dificultes si aparecen. En un partido de estos, en el que el equipo va a más, en el que miras al marcador y llevas 11 puntos de ventaja, que no es una ventaja real. En el vestuario pensamos que podía haber reacción de ellos tras el descanso", relató.

Todo fueron alegrías durante y tras el partido. Y es que saltó la noticia de que los 41 puntos anotados por el equipo en el tercer cuarto se convirtieron en el récord del equipo, superando a los 36 que hizo en 2011. "No sabría decir si ya he tenido alguno de estos porque ya son bastantes partidos, pero estoy muy contento con este número, con el ritmo con el equipo ha jugado. Muchas han sido desde la defensa y otras con mucho acierto, ya por la confianza que tenía el equipo al estar jugando bien. Me alegro de que los jugadores cojan esa confianza y se vayan solando, tomando buenas decisiones y lecturas. En el arranque del tercer cuarto, Jaime Fernández estuvo muy clarividente, sabía donde poner el balón y eso ha sido fundamental", comentó Luis Casimiro.

Aunque queda una jornada, el técnico cajista es postivo con los intereses de Unicaja de pasar como primero de grupo al Top 16 de esta Eurocup: "Dependemos de nosotros mismos, vamos a ver que hacen Buducnost y Galatasaray, pero no hay nada en la vida como depender de tus posibilidades. En ese sentido, llegamos a la última jornada pudiendo ser primeros. Tenemos un partido en Trento que va a estar muy competido porque queda una plaza en juego y ellos están muy metidos en la lucha y también dos partidos fuera de casa donde debemos dar ese paso que nos falta para competir e intentar hacer esto que hemos hecho en casa".

Para concluir, Casimiro quiso dedicar unas palabras a Aleksa Avramovic, jugador que disputó casi seis minutos al final y metió un triple, pero que tiene un pie más fuera que dentro de la disciplina cajista. "Ahora mismo es uno más, está trabajando bien y el presente, el día a día, nos irá dictando las decisiones que tenemos que tomar en cuanto a convocatorias o lo que pueda surgir. Tiene que trabajar como uno más", sentenció.