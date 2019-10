Cinco victorias consecutivas, invictos en Eurocup y líderes del grupo D tras imponerse al Galatasaray, se dice pronto. Lo de este Unicaja tiene mucho mérito a estas alturas, cuando todavía hay jugadores inmersos en su propia pretemporada y ante el choque ante el conjunto turco no fue, ni mucho menos, un camino de rosas. Así lo valora el entrenador cajista, Luis Casimiro: “Partido muy físico, muy duro que hemos sabido jugar todo momento. Cuando acierto desde la línea de tres hemos sabido romperlo. Nuestras equivocaciones en ataque, con alguna pérdida y alguna antideportiva han recortado el marcador y ha sido más apretado. Estoy contento por la victoria”.

El partido de Axel Toupane fue extraordinario. El francés anotó 22 puntos. Cuando le preguntaron a Casimiro por su actuación, se deshizo en elogios. “Es muy trabajador, está muy metido poniendo todo de su parte para que le salgan las cosas bien y yo estoy contento con ello. Ha trabajo fuerte para salir de la lesión, dando el 100% en los entrenamientos. Trabaja bien en defensa, pero no había estado acertado hasta hoy, estoy muy feliz por él”, comentó el entrenador, que cree que esta será la dinámica de cada partido: “Perdimos a Jaime y ha entrado Toupane. Esto va a ser la tónica. Lo normal es que los jugadores vayan apareciendo, que unos estén más inspirados que otros. Destacaría trabajo atrás, que no se ve y la solidez rebote. Hemos jugado contra uno de los mejores equipos de Europa en rebote. Tiene mucho mérito como hemos peleado y por momentos, controlado las situaciones. Hemos sacado un partido muy difícil adelante”.

Jaime Fernández fue baja de última hora por que una lesión, que según Casimiro "arrastra desde hace tiempo, pero esta vez ha sido más agresiva la inflamación. También es verdad que llevamos ritmo muy grande de partidos. Mañana (por el miércoles) será el primer día libre que van a tener los jugadores. Espero que esté para valencia”. A pesar de la victoria, fue crítico con el calendario y los horarios que Unicaja lleva hasta la fecha:“Para mí ha sido muy pronto este partido, si hubiese sido el miércoles, habría jugado Jaime. Llevamos un ritmo muy alto de no parar de jugar y de entrenar. Estamos inmersos en plena pretemporada. Esto viene bien sabiendo ganar los cinco últimos, descansar mañana y pensar en el Valencia”.

Si se le puede sacar algo negativo a esta victoria es la expulsión de Alberto Díaz, la primera en su carrera profesional. El malagueño tuvo que enfilar el túnel de vestuario, pero Casimiro no lo vio tan claro:”Lo he visto, le pisa y cae desequilibrado. No digo que no sea falta. Cuando estás seguro de lo que has visto se pude pitar falta, pero no técnica”. Otro de los nombres propios, este por su ausencia, fue Avramovic. Solo jugó 3:45 minutos y no anotó ni un solo punto. “Ha hecho buena pretemporada, le está constado más, pero saldrá adelante. Es lo mismo que Toupane, está trabajando muy duro, es un trabajador incansable. Poco a poco le saldrá, no está teniendo suerte y eso le crea inseguridad. En cuanto recupere confianza nos dará buenas noches de satisfacción”, concluyó el técnico cajista.