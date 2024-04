Clasificación ACB: El Unicaja sigue líder y ganan los nueve primeros de la tabla

El Unicaja se sentaba el domingo con tranquilidad a ver el resto de la jornada para ver cómo quedaban el resto de equipos en la clasificación. Es la ventaja que se tiene cuando se marcha líder, como sucede a cinco jornadas del final de la temporada regular. Y sucedió que los nueve primeros clasificados en la tabla ganaron. 24-5 es la marca que tiene el equipo de Ibon Navarro y la misma es la del Real Madrid después de ganar al Joventut (95-92) en un partido igualadísimo. Deck metió un triple a falta de 1.5 segundos para que la victoria se quedara en el WiZink después de una polémica decisión arbitral por un tapón de Hezonja que pareció ilegal pero los árbitros consideraron que el balón no estaba por encima de la vertical del aro aunque el croata lo tocó después de salir del tablero. El Joventut, con el debut de Dani Miret en el banco, ofreció una gran impresión. El Unicaja tiene un +75 favorable en el average general que le da el liderato después de que el particular está empatado.

El Barcelona no lo pasó bien en Girona (75-81) después de un primer cuarto que parecía cómodo, pero el equipo de Katsikaris combatió. Sigue tercero el cuadro de Roger Grimau (20-9), antes del atasco que viene en la clasificación. Con 19-10 están UCAM Murcia y Lenovo Tenerife, que ganaron a Palencia y Surne Bilbao. Con 18-11, Gran Canaria y Valencia, que se impusieron a Andorra y en Granada. Con 17-12, el Baxi Manresa, que se deshizo del Obradoiro, cerrando el último puesto de play off.

El Baskonia es noveno después de un agónico triunfo ante el Breogán en el Buesa. Sólo fue por delante 1.5 segundos el equipo vasco, suficiente después de un triple tremendo de Markus Howard para conquistar el partido y seguir a una victoria del play off (16-13). Los de Dusko Ivanovic viajan a Belgrado para medirse este martes al Maccabi en el play in de la Euroliga. Si ganan avanzarán al play off y si pierden volverán a jugar el viernes ante Efes o Virtus, lo que convendría al Unicaja por el desgaste. Eludirles en los cuartos de final de la ACB sería positivo.