Dani Díez: "Casimiro habló conmigo y me dijo que estuviera tranquilo"

Una notable actuación de Dani Díez en Turín debe darle confianza al alero madrileño, que había estado algo dubitativo en este gran arranque colectivo del Unicaja Baloncesto. 14 puntos en 14 minutos, algunos en momentos decisivos, y una creciente presencia fueron los avales de Díez.

Dani Díez habló antes de que el Unicaja partiera hacia Burgos. "Estamos viviendo un buen momento como equipo, ganando muchos partidos, es cierto que ha dicho el entrenador que tenemos que cuidar mucho más esta racha que tenemos, sobre todo mejorar en defensa porque en ataque se nos ve con mucha soltura y metiendo muchos tiros. Somos uno de los mejores equipos en ataque, pero tenemos que ser más sólidos en defensa, estamos trabajando en ello", admitía Díez.

"Nos viene un partido complicado en Burgos, ellos han ganado sus partidos en casa, uno de ellos ante el Baskonia, uno de los mejores de Europa. Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar. Es una de las pistas donde más gente va a animar, el año pasado nos costó mucho ganar, estuvo muy competido. Es una de las canchas más difíciles de la ACB. Debemos ser sólidos en el rebote defensivo, que nos está costando en algún partido. Correr, jugar alegre y defender mucho mejor de lo que lo estamos haciendo", insistió Díez sobre la receta para ganar en Burgos.

Sobre la situación personal, Díez aseguró que "el entrenador habló conmigo y me dijo que estuviera tranquilo, he trabajando muy bien en los entrenamientos pero a veces las cosas no salen, esto funciona así. Tengo que trabajar más para cuando tenga la oportunidad de jugar ayudar al equipo a ganar y hacer las cosas que sé hacer".