Deon Thompson se despide: "Vuestra frustración viene del amor y la pasión que tenéis hacia vuestro equipo"

Deon Thompson pone fin a sus dos años como jugador del Unicaja. Han sido dos temporadas decepcionantes de un jugador que llegaba con la vitola de ser un hombre importante, como tal estaba en el estatus salarial. Pero no ha ofrecido su mejor versión, sólo a cuentagotas. Ni con Casimiro ni con Katsikaris fue el jugador que se esperaba.

Criticado habitualmente, ha hecho su trabajo de manera profesional y se despedía de manera elegante del club y la afición a través de las redes sociales antes de incorporarse a su nuevo equipo, en Puerto Rico. "Gracias, Unicaja, por los dos últimos años, por permitirme ser parte de este club. Esta temporada pasada no fue tan bien como nos hubiera gustado y para mí fue la más difícil que he tenido en mis 11 años jugando fuera de mi país", decía el jugador californiano: "Pero es en nuestros momentos más difíciles cuando más crecemos. Y sé que me he hecho más duro estas dos últimas temporadas al perseverar ante toda la adversidad dentro y fuera de la pista. Al club le deseo todo lo mejor para que construya el equipo que la ciudad de Málaga merece y que esté orgullosa".

"A los aficionados, gracias por vuestro apoyo en los dos últimos años. Tanto en lo bueno como en lo malo, sé que vuestra frustración viene del amor y la pasión que tenéis hacia vuestro equipo. Me entristece que de los dos años que he estado aquí sólo cinco meses pudo disfrutar de la experiencia completa de vuestra pasión y amor por vuestro equipo en un Martín Carpena lleno. Los fracasos que experimenté este año me impulsarán este verano a continuar trabajando para hacer lo mejor posible lo que amo. No existe el fracaso, sólo lecciones que aprender", cerraba el interior cajista.